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國中會考排序烏龍 高市：檢討究責

中央社2018/06/22 17:27
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄22日電）國中教育會考成績公布序位區間，高雄區有5000多名學生排序錯誤，高市教育局今天指出，昨天深夜已重新公告正確序位，不會影響考生權益；全案將會檢討並追究出包廠商責任。

高雄市政府教育局表示，因系統廠商漏列數學積分比序項目，導致5106名考生個人序位錯誤，經高雄區免試入學委員會緊急調整系統，並經人工全數校對資料後，昨天晚間10時30分已重新上網公告正確序位，做為考生選填志願參考；考生可於27日中午12時前調整志願學校順序，不會影響志願選填權益。

教育局指出，高雄區免試入學委員會昨天下午4時發現資料異常後，隨即由資訊人員與系統廠商修正設定，除透過電腦反查程式逐一比對學生個人序位資料外，並由委員會進行逐筆人工校對，經確認修正資料無誤後重新公告。

教育局說，高雄區免試入學委員會今天也以公文、清冊通知受影響學生的學校修正後個人序位，並請校方協助聯繫學生重新上網查閱序位資料，另同步發送簡訊給學生家長說明事件處置情形；委員會也有對學生與家長疑義電話說明。

不過，這項烏龍讓家長怨聲連連，有家長表示，「昨天就已填好了，現在又要再填一次，重點不是麻煩，而是電腦公司竟然出這種烏龍，讓人沒有信心。」

教育局則表示，負責這次會考的電腦公司服務考生超過10年，這是首次出包，明年將研擬出更完整的系統和方案加以防範。針對這起烏龍也已請免試入學委員會檢討，並將追究系統廠商責任。

國中會考高雄區免試入學個人序位查詢於20日下午5時開始公告，提供高雄區2萬3458名學生作為免試入學志願選填參考。（編輯：陳政偉/孫承武）1070622

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