國中會考排序烏龍 高市：檢討究責

（中央社記者程啟峰高雄22日電）國中教育會考成績公布序位區間，高雄區有5000多名學生排序錯誤，高市教育局今天指出，昨天深夜已重新公告正確序位，不會影響考生權益；全案將會檢討並追究出包廠商責任。

高雄市政府教育局表示，因系統廠商漏列數學積分比序項目，導致5106名考生個人序位錯誤，經高雄區免試入學委員會緊急調整系統，並經人工全數校對資料後，昨天晚間10時30分已重新上網公告正確序位，做為考生選填志願參考；考生可於27日中午12時前調整志願學校順序，不會影響志願選填權益。

教育局指出，高雄區免試入學委員會昨天下午4時發現資料異常後，隨即由資訊人員與系統廠商修正設定，除透過電腦反查程式逐一比對學生個人序位資料外，並由委員會進行逐筆人工校對，經確認修正資料無誤後重新公告。