建立正確攜帶行李箱觀念 桃捷推行動畫宣導

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）每年隨著暑假的到來，民眾出國旅遊的旺季也正式展開，桃捷公司今天也推出「綻放的行李箱」、「失控的行李箱」兩支動畫，透過輕鬆有趣的方式，宣導正確放置行李箱的觀念。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿指出，隨著暑假的來臨，又進入民眾出國旅遊的旺季，根據桃捷公司預估，總運量在暑假期間可望突破3000萬人次，其中又以往來桃園國際機場的旅客為最大宗，顯示機場捷運已經成為機場聯外的重要載具。

桃捷公司表示，有鑒於以往曾發生部分乘客在推著行李箱搭乘手扶梯時，因意外掉落造成人員受傷，因此桃捷公司除在手扶梯前加裝電扶梯行李阻隔欄杆，暑假前更推出「特急偵探社」動畫短片，透過輕鬆有趣的方式，宣導大型行李進出站坐電梯，及上機捷後將行李置於行李架上的觀念。