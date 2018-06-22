歐股盤中─銀行類股走揚 泛歐Stoxx 600漲0

義大利極右政黨「聯盟黨」成員稱，義大利不會退出歐元區，該消息使 BPER Banca、UBI Banca 和 Banco BPM 等義大利銀行，股價上漲逾 2%。

台北時間週五下午 5 點 33 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.56%，德國 DAX 指數上漲 0.35%，法國 CAC 40 指數上漲 0.77%，英國 FTSE 指數上漲 0.63%。

在銀行類股上漲帶動下，今 (22) 日歐股早盤，主要指數走揚。

貿易緊張局勢加劇，汽車類股表現不佳，BMW 和戴姆勒股價皆跌逾 0.5%。

石油輸出國組織 (OPEC) 今日召開第 174 屆大會，市場高度關注增產議題

不過，OPEC 內部對於增產一事，意見分歧，伊朗持反對態度，沙烏地阿拉伯則主張增產。

沙烏地阿拉伯石油部長 Khalid Al-Falih 稱，為避免市場供給吃緊，沙國將釋出供應量，目標是把日產量提高 100 萬桶。

不過，一名與會代表透露，由於部分會員國無法增產，若最後達成增產協議，實際產量可能在每日 60 至 80 萬桶之間。

但伊朗能源部長對上述提議，表達強烈反對，他日前表示，不認為本次會議，能達成任何協議。