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華文永續報導獎 徵件30日截止

中央社2018/06/22 17:33
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北22日電）由TVBS信望愛永續基金會主辦、世新大學協辦的「第二屆全球華文永續報導獎」，徵件至30日截止，總獎金超過新台幣130萬元。

主辦單位指出，截至目前為止收到的來自兩岸三地參賽作品，題材涵蓋農業、漁業、交通運輸、空氣污染、綠色能源等，許多作品不只提出問題，也報導可行的解決方案。而在類別方面，平面及影片類的參賽作品較多。

去年第一屆全球華文永續報導獎，共吸引來自台灣、中國大陸、澳門、馬來西亞等地232件作品參選，最後選出20位得獎者。

主辦單位指出，第二屆獎金及得獎名額雙雙提高，尤其是學生組獎金翻倍。該獎項分成平面、影片、融媒體等類。其中融媒體指將音頻、視頻、文字等不同媒體特點全面整合的新型態作品，媒介包括網站、App、跨媒體內容等。主辦單位希望藉此鼓勵媒體人跨出自己熟悉的領域，嘗試以多元方式呈現新聞議題。

第二屆全球華文永續報導獎的徵件範圍為去年5月15日到今年6月30日間，由參賽者自行完成的作品，著重以「建設性新聞」的方法，闡述生態文明的理論型態、發展脈絡與實行案例，使閱聽大眾能深刻反思，進而共同參與。相關資訊可參考主辦單位網站。（編輯：張芷瑄）1070622

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