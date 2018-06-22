華文永續報導獎 徵件30日截止

（中央社記者陳至中台北22日電）由TVBS信望愛永續基金會主辦、世新大學協辦的「第二屆全球華文永續報導獎」，徵件至30日截止，總獎金超過新台幣130萬元。

主辦單位指出，截至目前為止收到的來自兩岸三地參賽作品，題材涵蓋農業、漁業、交通運輸、空氣污染、綠色能源等，許多作品不只提出問題，也報導可行的解決方案。而在類別方面，平面及影片類的參賽作品較多。

去年第一屆全球華文永續報導獎，共吸引來自台灣、中國大陸、澳門、馬來西亞等地232件作品參選，最後選出20位得獎者。

主辦單位指出，第二屆獎金及得獎名額雙雙提高，尤其是學生組獎金翻倍。該獎項分成平面、影片、融媒體等類。其中融媒體指將音頻、視頻、文字等不同媒體特點全面整合的新型態作品，媒介包括網站、App、跨媒體內容等。主辦單位希望藉此鼓勵媒體人跨出自己熟悉的領域，嘗試以多元方式呈現新聞議題。