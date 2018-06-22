柯文哲：沒人力物力 年底市長選戰很困難

（中央社記者陳妍君台北22日電）台北市長柯文哲今天說，年底的市長選戰很困難，因為他沒有人力物力，什麼資源都沒有，但他把這場選舉當作再騎一次一日雙塔，希望讓全體台灣人相信，「我們可以創造不可能」。

柯文哲下午出席「2018 AAMA台北搖籃計劃暨創業小聚年會」論壇，並以「『人生．挑戰』轉換職涯，也轉換了人生的新風景」為題發表演講。

柯文哲表示，很多人批評他，當台北市長都不太喜歡做廣告，市政宣傳也不太做；「我說，台大醫院需要做廣告嗎？」

他開玩笑說，他以前擔任台大醫生，「我們是以服務態度不好制量」；像私人醫院如果病人多，會提高價格以價制量，但台大醫院是公家機關，沒有辦法提高價格，所以「為了台大醫院的永續經營，我們必須服務態度不好」。