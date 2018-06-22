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娛樂

婚變第16天終發聲　彭佳慧：以為已被遺棄

娛樂中心／綜合報導2018/06/22 17:51
▲金曲歌后彭佳慧婚變後首度在臉書發聲。（圖／翻攝彭佳慧臉書 , 2018.06.22）
▲金曲歌后彭佳慧婚變後首度在臉書發聲。（圖／翻攝彭佳慧臉書 , 2018.06.22）

46歲金曲歌后彭佳慧前陣子被直擊與小16歲的餐廳經理街頭激吻，隨後她與老公王丕仁發出手寫聲明承認3月已離婚，夫妻12年婚姻告吹，震驚外界。今（22）日她在婚變後首度打破沉默，坦言「曾以為已被遺棄」，但連日來各界的關心給她很大的力量，並表示：「會盡力的做好一個歌手該做的事」，雖無正面回應緋聞，但也透露近日複雜的心情。


▲彭佳慧結束與老公12年夫妻情，外界震驚。（圖／翻攝彭佳慧臉書 , 2018.06.22）

彭佳慧在婚變後第16天首度對外發聲，她表示，從小的生活教育讓她學會一件事，就是當被瞭解與不瞭解的時候，要懂得謝天、好好生活和工作，並表示以為自己「已經被遺棄」，「但我記得我承諾過，會為了每一個被喜歡的支持而更努力。」向粉絲喊話會努力「唱下去」。


▲彭佳慧與小16歲知名餐廳經理傳出戀情。（圖／翻攝臉書, 2018.06.22）

她有感而發地說這段時間得到許多溫暖，「即使滿天飛的傳聞寫得傳奇偏頗，但這一刻，我知道我不可能會因為這樣而放棄。」接著感謝歌迷、親友、孩子以及金曲獎評審，她表示這些日子仍然像平常一樣做家事、接送孩子，生活維持不變。最後她說道：「明天，會盡力的做好一個歌手該做的事。」字句中透露雖然不會走金曲紅毯，但仍會現身典禮支持金曲獎。


▲彭佳慧臉書全文。（圖／翻攝彭佳慧臉書 , 2018.06.22）

關鍵字彭佳慧金曲獎離婚
李榮浩致敬經典電影　藏感情良方辣模露奶球宣傳賭博　恐坐1年牢

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