全國城鄉局處長論壇在屏東　邁向綠能智慧的都市發展

由屏東縣政府及中華民國都市計劃學會共同主辦的第十四屆（2018）全國城鄉局長論壇今（22）日於屏東舉行，論壇除了有來自各縣市城鄉局處長出席外，也邀請建築產業界、專家學者前來分享經驗，現場縣長潘孟安、內政部營建署長吳欣修也共同簽署宣言，宣示致力邁向綠能智慧、全齡通用的都市發展。
中華民國都市計劃學會林峰田理事長表示，今年城鄉局處長論壇恰逢學會成立50周年，因此本次論壇第一場將共同回顧各縣市具代表性之都市計畫案例，以作為標誌台灣都市計畫發展之里程碑，回顧過往並瞻望未來。而論壇第二場聚焦於「都市計畫如何回應節能與高齡化社會發展潮流」，主要是就都市計畫與建築法令如何引導建築物朝向更節能、更符合高齡友善的設計方式，以呼應未來都市發展的挑戰。
▲第十四屆全國城鄉局長論壇於屏東舉行，邁向綠能智慧、全齡通用的都市發展。（圖／屏東縣政府提供,2018.06.22）
縣長潘孟安指出，兩場論壇的議題對屏東縣來說都具有重大意義，都市計畫必須成為引導都市發展的力量，讓都市的發展和成長可以成功克服新的挑戰，才能帶給民眾優質安居的生活環境。透過這次城鄉局處長論壇，藉由各縣市的實務經驗的案例分享，及官、產、學界三方間的互動討論，來尋求創新都市規劃概念，讓中央與各地方城鄉局處長和產業界有共同交流對話的平臺，為城市發展的願景一起努力。
縣府城鄉發展處張桂鳳處長表示，本次論壇第二場議題正好符合屏縣推動綠建築自治條例與屏東厝特色建築的政策，主要係為適應屏東位處台灣最南端，高溫炎熱的氣候條件以及高齡少子化的發展趨勢，這次藉由論壇跟其他縣市以及學界、業界經驗分享交流，希望可激盪更多火花來推動相關法令更往前進步。