全國城鄉局處長論壇在屏東　邁向綠能智慧的都市發展

由屏東縣政府及中華民國都市計劃學會共同主辦的第十四屆（2018）全國城鄉局長論壇今（22）日於屏東舉行，論壇除了有來自各縣市城鄉局處長出席外，也邀請建築產業界、專家學者前來分享經驗，現場縣長潘孟安、內政部營建署長吳欣修也共同簽署宣言，宣示致力邁向綠能智慧、全齡通用的都市發展。

中華民國都市計劃學會林峰田理事長表示，今年城鄉局處長論壇恰逢學會成立50周年，因此本次論壇第一場將共同回顧各縣市具代表性之都市計畫案例，以作為標誌台灣都市計畫發展之里程碑，回顧過往並瞻望未來。而論壇第二場聚焦於「都市計畫如何回應節能與高齡化社會發展潮流」，主要是就都市計畫與建築法令如何引導建築物朝向更節能、更符合高齡友善的設計方式，以呼應未來都市發展的挑戰。