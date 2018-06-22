2百人以上企業 7月起須聘僱醫護

（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部今天宣布，只要事業單位勞工人數達200人以上，7月起也須聘僱或特約醫護人員辦理健康管理、職業病預防等勞工健康保護事項，勞動部也已培育相關人力提供協助。

根據現行「勞工健康保護規則」規定，勞工人數達300人以上事業單位，必須僱用或特約醫護人員辦理健康管理、職業病預防等勞工健康保護事項。

為了擴大保障工作者的身心健康，勞動部職業安全衛生署去年預告修正相關規定，將分三階段降低企業需僱用醫護人員的門檻，今年7月起先將聘僱門檻從300人以上下修至200人以上；109年1月1日起再下修至100人以上；110年1月1日下修至50人以上。