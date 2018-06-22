2百人以上企業 7月起須聘僱醫護

（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部今天宣布，只要事業單位勞工人數達200人以上，7月起也須聘僱或特約醫護人員辦理健康管理、職業病預防等勞工健康保護事項，勞動部也已培育相關人力提供協助。
根據現行「勞工健康保護規則」規定，勞工人數達300人以上事業單位，必須僱用或特約醫護人員辦理健康管理、職業病預防等勞工健康保護事項。
為了擴大保障工作者的身心健康，勞動部職業安全衛生署去年預告修正相關規定，將分三階段降低企業需僱用醫護人員的門檻，今年7月起先將聘僱門檻從300人以上下修至200人以上；109年1月1日起再下修至100人以上；110年1月1日下修至50人以上。
職安署今天召開記者會宣布，聘僱門檻7月起將從300人以上下修至200人以上，且200至299人企業聘僱的醫護人員可採特約方式辦理。配合新制上路，職安署也已經完成相關人力培訓及工具指引等配套措施，以減少企業招募人力的困擾。
此外，為了鼓勵尚未實施新制的200人以下企業提前聘僱醫護人員，勞動部今天也宣布將祭出補助，若聘僱醫護人員可補助薪資1/3，若屬特約，臨場服務一次醫師最高可補助新台幣4000元，護理相關服務人員可補助1500元，勞工人數在50至199人規模的企業，每年最多補助24次，勞工人數在49人以下規模的企業，每年最多補助12次。（編輯：黃于）1070622