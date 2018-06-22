首喊「人民幣破7」 陸經濟學家：匯率續貶機率大

隨著美元指數節節攀升、人民幣重貶，目前中國市場已經有經濟學家喊出，人民幣破 7 將可能是大機率事件。
人民幣今 (22) 日持續走跌，在 6.5 大關徘徊。最終在岸人民幣收報 6.4964，上一交易日收報 6.4917，貶值 47 個基點。
人民幣匯率本週以來持續下探，強勢美元是主要原因。加上中美貿易的對峙僵持不下，人民幣走勢更是疲弱。九州證券全球首席經濟學家鄧海清認為，考量到中美經濟走勢分化、貨幣政策分化、美元升值週期下，人民幣匯率貶值破 7 是大機率事件。
有中資銀行交易員私下指出，第一季人民幣漲勢強勁，第二季以來市場也沒人相信人民幣會快速貶值。但這幾天下來，有點相信要貶了，主因還是中美貿易情勢惡化，更指出：「如果貿易戰深入，貶值也是一個很好的辦法。」
但對於人民幣後市，也有市場人士持相反看法，認為這輪大跌主要是在全球避險情緒增溫推高美元，加上中美貿易摩擦短期衝擊市場情緒所致。工銀國際研究部主管、首席經濟學家程實指出，上述環境下全球貨幣對美元普遍走弱，更指人民幣在新興市場貨幣中的表現反而相對穩健。
程實強調，人民幣基本面沒有任何改變，不過是美元升值的另一面，更直指人民幣將大幅貶值甚至破 7 的論點有失理性。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>