首喊「人民幣破7」 陸經濟學家：匯率續貶機率大

隨著美元指數節節攀升、人民幣重貶，目前中國市場已經有經濟學家喊出，人民幣破 7 將可能是大機率事件。

人民幣今 (22) 日持續走跌，在 6.5 大關徘徊。最終在岸人民幣收報 6.4964，上一交易日收報 6.4917，貶值 47 個基點。

圖自新浪網

人民幣匯率本週以來持續下探，強勢美元是主要原因。加上中美貿易的對峙僵持不下，人民幣走勢更是疲弱。九州證券全球首席經濟學家鄧海清認為，考量到中美經濟走勢分化、貨幣政策分化、美元升值週期下，人民幣匯率貶值破 7 是大機率事件。

有中資銀行交易員私下指出，第一季人民幣漲勢強勁，第二季以來市場也沒人相信人民幣會快速貶值。但這幾天下來，有點相信要貶了，主因還是中美貿易情勢惡化，更指出：「如果貿易戰深入，貶值也是一個很好的辦法。」