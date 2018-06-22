NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈新北夏日閱讀季開跑　手工書秀創意高雄德生社區　成立照顧關懷據點凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

金石堂城中店走過34年 見證重慶南路風華

中央社2018/06/22 17:55
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

書街舊事專題2（中央社記者魏紜鈴台北22日電）金石堂城中店因租約到期，房東不續租，將於24日熄燈。回顧金石堂城中店34年歲月，見證重慶南路書店風華。

金石堂城中店地處的台北市重慶南路，曾是日治時代台北城最繁華的本町通（重慶南路）與榮町通（衡陽路），城中店見證重慶南路書街的繁華，過往沉浸在書店的知識之海，愛書人舉步遊逛之間，老建築物裡盈滿了人們安心的踏實，而這份閱讀的安寧舒適，正是書店存在的使命。

34歲是金石堂城中店走過的歲月，正如作家吳若權所言，「金石堂城中店華麗轉身，告別一座城市，記憶不滅，精采一輪歲月」。城中店的歇業，讓人緬懷起重慶南路從1940至1990年代的風華絕代。

時報出版「書街舊事：從府前街、本町通到重慶南路」作者黃開禮寫道，在那個時代，店面被視為不得了的金雞母，尤其從北門到西門這一帶，是台北城最繁榮的中心，重慶南路「書店一條街」更是國家文化重鎮的象徵，這裡出入最多的就是年輕人。

黃開禮認為，年輕人是生力軍、是社會未來的棟梁，所以書店販賣的其實就是希望與隱藏的力量。

重慶南路是當時台北城繁榮的代表，更是台灣文化草創期的象徵，作者黃開禮透過書籍細數前塵往事，帶領讀者回顧書街從風雨飄搖到風起雲湧的半世紀。他在書中坦言，「其實門市的利潤微薄，如果沒有自己品牌的出版品做主力，要獲利並不容易」。

事實上，當時的書街與台灣經濟起飛的鏈結，也顯示出台灣根基的元素。黃開禮在書中描述，1960年到1970年代物資匱乏、電視也不普及，看電影又是高端消費，閱讀便成為一般人消遣情緒的出口，「當時開書店一定要兼做出版，才會有高利潤，但當年偷書賊非常多」。

黃開禮自己開店時，房租就占了營運成本1/3，人事占1/3，稅賦、水電等開銷不說，一本書進價7折，售價8折，「賣10本書可賺1本書，如果不巧有雅賊進門偷了1本書，就要白做10本書才能打平」。

當時黃開禮在重慶南路擁有的3個門市，除代銷其他出版社書之外，正文與正元兩家出版社每年的印書量超過百種，出版書種有社會人文、哲學藝術、散文小說、財經、醫藥、生活保健和辭典、字典、高工高職教科書、電腦等。「出版市場如此的蓬勃興旺，又何必在意有沒有店面？所以大家都想開門市，好像也是一種傳統觀念的魔咒」。

他也在書中透露了書店與租書店的關係，「武俠小說最早在報紙副刊上連載，每天刊出約千字，讀者往往意猶未盡。因此，出版社將作品集結成書後，立即風靡全台」。但那時買書對一般人仍是負擔，租一本書只要書價1/10，租書店應運而生，光台北地區就有1000多家，雖然大多設在小巷弄裡，卻門庭若市。

黃開禮回憶，租書店應運崛起後，造就台灣大眾文學傳播風潮，無論言情、武俠、歷史、古典小說或鄉野傳奇，都是書店熱銷書。此外，日漫興起，漫畫書又為租書店再創高峰。

曾經那是一個台灣文化萌芽期的舊時代，34年後金石堂城中店因租約到期歇業，道盡了實體書店門市的經營困苦，更多無法忘懷的，是人們對書街舊事的難忘情誼。（編輯：唐聲揚/張芷瑄）1070622

美大學出售學院 師生反彈魏明谷談縣長選舉 端政績...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan