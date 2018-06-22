NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈新北夏日閱讀季開跑　手工書秀創意高雄德生社區　成立照顧關懷據點8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

談「兩情相悅」辦公室戀情　Intel CEO慘被拔官

記者易皓瑜／台北報導2018/06/22 18:30
▲Intel CEO 布萊恩·科再奇（Brian Krzanich）因辦公室戀情遭調查，隨後宣布請辭。（圖／翻攝 Intel）
▲Intel CEO 布萊恩·科再奇（Brian Krzanich）因辦公室戀情遭調查，隨後宣布請辭。（圖／翻攝 Intel）

晶片處理器大廠 Intel CEO 布萊恩·科再奇（ Brian Krzanich ）宣布請辭，官方說法為科再奇與同事發生辦公室戀情，觸犯了公司內規。事件曝光後英特爾股價下跌了 2.4% （ 60 億美元）。

Intel 透過官方聲明表示，經公司內部調查，確認科再奇與員工間擁有一段「兩情相悅」的辦公室戀情，而這違反了 Intel 內部的非聯誼政策（ non-fraternization policy ）。科再奇對於調查結果表示尊重，隨後便向公司請辭獲准，目前由財務長史萬（ Robert Swan ）暫代其職位。

柯再奇於 2013 年加入 Intel ，任職期間將英特爾改造成全方位的晶片供應商。截至 2018 年 6 月 2 日為止，英特爾股價來到了 53.46 美元，較 2013 年科再奇到職時增長了  121.7% 。而 2018 年初， Intel 遭 Google 揪出晶片存在嚴重的安全漏洞，近年所有由 Intel 售出的 PC 晶片都可能透過此一漏洞遭駭，科再奇卻早在 2017 年就知情，並提前拋售 Intel 股票，遭質疑涉內線交易。

而 Intel 近年雖於晶片供應市場意氣風發，於 AI 應用卻遭遇英偉達（ Nvidia ）的夾殺，因而陷入苦戰，並透過收購包括 Mobileye 等 AI 公司亟欲縮小與對手的差距，而科再奇在穩固晶片市場扮演甚為重要的角色，如今黯然下台令人唏噓。

關鍵字intel辦公室戀情ceo非聯誼政策英特爾晶片
LINE慶7周年　3組貼圖大放送暑假也能用　南部住宿買一送一延長

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan