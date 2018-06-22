談「兩情相悅」辦公室戀情　Intel CEO慘被拔官

Intel 透過官方聲明表示，經公司內部調查，確認科再奇與員工間擁有一段「兩情相悅」的辦公室戀情，而這違反了 Intel 內部的非聯誼政策（ non-fraternization policy ）。科再奇對於調查結果表示尊重，隨後便向公司請辭獲准，目前由財務長史萬（ Robert Swan ）暫代其職位。

晶片處理器大廠 Intel CEO 布萊恩·科再奇（ Brian Krzanich ）宣布請辭，官方說法為科再奇與同事發生辦公室戀情，觸犯了公司內規。事件曝光後英特爾股價下跌了 2.4% （ 60 億美元）。

柯再奇於 2013 年加入 Intel ，任職期間將英特爾改造成全方位的晶片供應商。截至 2018 年 6 月 2 日為止，英特爾股價來到了 53.46 美元，較 2013 年科再奇到職時增長了 121.7% 。而 2018 年初， Intel 遭 Google 揪出晶片存在嚴重的安全漏洞，近年所有由 Intel 售出的 PC 晶片都可能透過此一漏洞遭駭，科再奇卻早在 2017 年就知情，並提前拋售 Intel 股票，遭質疑涉內線交易。

而 Intel 近年雖於晶片供應市場意氣風發，於 AI 應用卻遭遇英偉達（ Nvidia ）的夾殺，因而陷入苦戰，並透過收購包括 Mobileye 等 AI 公司亟欲縮小與對手的差距，而科再奇在穩固晶片市場扮演甚為重要的角色，如今黯然下台令人唏噓。