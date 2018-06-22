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中央社

建構家庭社區安全網 中央地方強化落實

中央社2018/06/22 18:01
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）社會駭人事件頻傳，行政院推動「強化社會安全網計畫」，今天雲林場次說明會，縣政府提出以家庭與社區為核心，中央與地方強化連結，落實人力及設備的分配與制度化的執行。

行政院政務委員林萬億率衛生福利部、內政部、教育部、勞動部等官員，在雲林縣政府大禮堂舉辦雲林場次「強化社會安全網」地方政府溝通說明會，中央、地方及民間團體對話與交流。

林萬億指出，民國105年台北內湖隨機殺人、4歲女童小燈泡遇難事件震驚社會，強化衛生福利、教育、勞動與內政部門的橫向聯繫，建構社會安全環境，刻不容緩，更要中央與地方政府的密切合作以落實執行。

衛福部簡報指出，成人及兒少保護通報案件漸增，從101年的13萬869件，上升至105年的15萬4100件；自殺人數於100年3507人、105年3765人，近年無明顯下降趨勢；隨機殺人案件頻傳，101年至105年每年都有發生1件；近來殺人案的駭人事件頻傳，社會震驚。

衛生福利部提出整合服務模式，從保護服務、高風險家庭服務、社會福利服務中心、社會救助、社工制度、就業服務、治安維護、自殺防治、心理衛生、教育輔導建構網絡，彈性轉型、多元發展以提升效能，建立社區為基礎的防護體系，為家庭築起安全防護網、危機救援不漏接、降低再犯及再發生風險、社區暴力零容忍。

雲林縣長李進勇指出，最重要的是，以家庭及社區為核心，在社區提早發現危險因子，預防、輔導及處遇，消弭家庭及社區的不幸事件於事前，這些需要中央與地方、公部門與私部門的整合，迫切建立綿密網絡。

李進勇並提出落實經費與設備、專業人力任用等資源分配、行政與制度化的執行，需要中央與地方密切配合，中央挹注經費，地方不推諉，緊密合作，建立安居樂業、社會安全的環境。（編輯：陳政偉/孫承武）1070622

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