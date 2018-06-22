配合長照輔具需求 產學合作打造智慧醫材

「南台灣國際產學聯盟」是由中山大學領軍，結合高雄醫學大學、高雄科技大學、高雄大學及屏東技大學跨校聯合組成的科研合作團隊，聚焦在智慧健康照護醫材、海洋科技、體感科技、智慧農業、金屬與智慧，聯盟並創立研發平台，尋求企業策略夥伴。

「南台灣國際產學聯盟」執行長張世楠今天表示，州巧科技致力金屬加工與沖壓成形及模具技術，切入醫療器械相關零組件及汽車高強度鋼材的焊接與沖壓成形零件等，對導入發展智慧健康照護醫材的產品製造有極大助力。

他說，風行海洋是利用人工繁養殖技術，製造永續的珊瑚稀有活性原料；台灣特有珊瑚具有調節異常血管新生的作用，有助緩解異位性濕疹、糖尿病傷口，已被製成護膚健康用品。太璽生醫則從整合數位健康照護產業包裹建置與輸出，協助廠商跨域人才培育到學術理論與實作課程。

張世楠指出，聯盟各校發展的「智慧健康照護醫材」技術也略見成果，其中中山大學機械與機電工程學系開發的醫療智能輔具產業用「先進材料應用於智能輔具及藥物載體」，以及高科大電子工程系的「生物晶片影像辨識」，屏科大生物機電工程系的「仿真人工關節」技術等都令人驚豔。

張世楠認為，輔具與高齡者及失能者不可分割，隨著未來需求人口浮現，不論個人、家戶、機構、照護者對輔具的需求將逐漸浮現；隨著智慧製造技術快速發展，具有彈性設計邏輯、較低製造成本、快速成形及節省材料優勢的智慧輔具，不僅帶來輔具新風貌，也是時勢所趨。(編輯:孫承武)1070622