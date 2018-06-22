陳副總統盼越柬寮僑領 為新南向貢獻力量

（中央社記者葉素萍台北22日電）副總統陳建仁今天說，越柬寮僑領有旅居新南向國家的背景，他希望僑領能支持新南向政策，協助人脈拓展，深化政府與新南向國家的交流合作，為新南向政策貢獻關鍵的力量。

他說，如果沒有年金改革，軍人退撫基金將於2020年破產，公教退撫基金也將於2030年破產，經過改革後，直至2045年以後都仍能永續。現在軍公教人員不用再擔心退撫基金即將破產的問題，所有退休軍公教人員都可以有一個穩定的退休生活保障。

陳副總統今天在總統府接見美國越柬寮僑團首長回國訪問團，他致詞時提到政府各項改革成果。