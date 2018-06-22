〈台泥股東會〉全球布局現在進行式 前進印度設廠評估

台泥上周公告與土耳其 SANKO HoldingA.S. 策略合作開發市場，張安平談起合作缘由時指出，雙方第一次碰面是去年 12 月在羅馬，之後漸進式的互相了解，決定簽合作意向書，有關詳細合作還在協商中。

台泥 (1101-TW) 今 (22) 日召開股東會，董事長張安平會後指出，全球布局已在走了，除了與土耳其 SANKO HoldingA.S. 策略合作開發市場外，在跨出亞洲策略上也看的蠻多的，但是在沒有成形前不對外透露地點；不過，在談話中意外自爆曾到印度看一個設廠的地點，外界推測下個投資可能落腳印度。

張安平說，SANKO 是一家大型控公司，成立超過百年，並不是單一水泥公司，水泥的產量僅占一小部分；他同時表示，在全球布局上，其實不是只有土耳其 SANKO，還有別的國家。

張安平表示，土耳其人口達 8000 萬人，人口平均年齡相當年輕，市場需求量成長，經濟成長率非常高，且地理位置上位居地中海中心，可以往歐洲也可以往中東走，彈性很大，商業大城伊斯坦堡幾千年來就是東西方的中間點，戰略地位很重要。

張安平指出，在水泥產業 40 年，看到所有水泥公司都是上下起伏的，看到外面其實可以學到蠻多東西，到底這個產業可以怎麼走；在全球布局的想法是市場要分開來，看到別人在做什麼，在跨出亞洲的部分，看的蠻多的，但都在洽談當中。

他強調，全球布局己經在走了，但是非常不容易，因為台灣人不太願意到國外去，要找人常住不容易，尤其是找到國外人才，語言能力要夠，英文是基本的，還要第三國語言才行，今年台泥有找些人進來，但還是不夠。

除了土耳其的合作，外界關心在布局的地點及市場，是否是朝向新興國家尋找，張安平一律以沒有結果前不說來回應，但卻在無意中透過曾到印度去看一些可能要做廠的地方，當地氣溫高達 45 度，天氣的因素也是評估的一點；外界推估印度也可望是下一個投資的國家。