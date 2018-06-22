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泰國台商辦企業接班分享會 專家提建言

中央社2018/06/22 18:15
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者劉得倉曼谷22日專電）企業的傳承接班問題一直困擾著企業負責人，旅泰台商也不例外。日前在一場座談會中，專家建議企業負責人應與第二代仔細溝通接班事宜，做好稅務規劃，儘早面對企業傳承接班。

泰國台灣商會聯合總會15日舉辦家族企業傳承接班經驗分享座談會，約有30多名旅泰的台商負責人參與分享會，大家開誠布公談自己的事業與家族，及在面對第二代接班與企業傳承時的心得。

泰國台商總會長劉樹添表示，早期台商帶著技術與資金到泰國打拚，如今各自擁有穩定的事業，如今大家年事已高，事業必須交棒，但傳承和接班需要考慮的面向非常多。

劉樹添坦言，每個家族成員對企業傳承與接班都有自己想法，如何取得共識，順利傳承，雖然需要時間，但一定要提早規劃。

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）會計師關春修也在會中指出，企業傳承或接班上面臨的挑戰有很多，其中企業負責人對傳承接班的定義和想法是重要的考量依據。

他歸納，企業主對於傳承接班問題的考量點，包括所有權與經營權是否分開、第二代接班意願及能力、如何培訓接班人和建立接班團隊，以及財產分配及稅務問題等，這些都需要企業負責人與二代溝通取得共識。

關春修也分享過去在台灣針對「企業接班」所做的問卷調查結果，發現家族企業對永續經營的看法、家族治理等因素，均影響著企業接班。

泰國台商總會副總會洪勝統表示，感謝劉樹添的促成和30多位台商的參與，經由大家的心得分享和集思廣益，以及KPMG的專家建言下，希望讓家族企業傳承的老問題獲得妥善又圓滿的結果。（編輯：高照芬）1070622

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