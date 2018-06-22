泰國台商辦企業接班分享會 專家提建言

（中央社記者劉得倉曼谷22日專電）企業的傳承接班問題一直困擾著企業負責人，旅泰台商也不例外。日前在一場座談會中，專家建議企業負責人應與第二代仔細溝通接班事宜，做好稅務規劃，儘早面對企業傳承接班。

泰國台灣商會聯合總會15日舉辦家族企業傳承接班經驗分享座談會，約有30多名旅泰的台商負責人參與分享會，大家開誠布公談自己的事業與家族，及在面對第二代接班與企業傳承時的心得。

泰國台商總會長劉樹添表示，早期台商帶著技術與資金到泰國打拚，如今各自擁有穩定的事業，如今大家年事已高，事業必須交棒，但傳承和接班需要考慮的面向非常多。