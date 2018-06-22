馬提斯將訪中韓 稱北京想恢復朝貢體制

報導說，馬提斯15日在美國海軍戰爭學院（NavalWar College）畢業典禮上說：「為改變國際秩序，中國目前有一套長期計畫，他們似乎是以明朝為範本。」

南韓「朝鮮日報」今天在國際版頭條以「馬提斯：中國欲將周邊國劃為朝貢國」為標題，報導馬提斯（Jim Mattis）對中國發出警告的消息。

（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）美國國防部長馬提斯下週將訪問中國與南韓，南韓媒體報導，馬提斯近日在談到南海情勢時表示，北京有意改變當前全球秩序，似乎計劃以明朝為模範，將周邊國變成自己的朝貢國。

馬提斯還說，中國似乎以更強悍的方式，要求其他國家成為向北京叩頭的朝貢國（tribute states）。

報導說，馬提斯下週將訪問北京，之後於28日訪問南韓，29日將出席駐韓美軍司令部由首爾龍山基地南遷至京畿道平澤韓福瑞營區的移防儀式。

報導說，這不是馬提斯首度批評中國有意師法明朝，再現朝貢外交。2017年3月在美國國會聽證會上，他曾表示，中國在南海地區，正強迫周邊國向更強大的國家（中國）朝貢或安靜追隨，以這種逼迫周邊國淪為朝貢國的方式打破國際間的信任。

報導說，2017年2月，馬提斯在日本時還曾表示，現在中國說不定有意恢復明朝的冊封政策，欲將周邊國全部納入本國的勢力範圍。

報導說，2017年10月美國北韓緊張局勢達到高潮，馬提斯回應該如何解決時表示，可閱讀歷史學家費倫巴赫（T. R. Fehrenbach）的書「這種戰爭」（Thiskind of war）。費倫巴赫在書中說戰爭是意志的對決，而非力量的對決。馬蒂斯的意思是，戰勝的意志和對軍事行動的萬全準備能阻止朝鮮半島爆發戰爭。

報導說，精讀7000本藏書、尤其對「孫子兵法」朗朗上口的馬提斯，有「瘋狗」的綽號，還被封為「武僧」（warrior-monk）。

報導說，馬提斯這次訪韓，可能包含對美國總統川普突然宣布停止韓美聯合軍事演習的善後處理。（編輯：郭中翰）1070622