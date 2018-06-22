〈緯創小金雞〉緯穎今年成長樂觀看待 開挖蘋果努力中

緯創 (3231-TW) 旗下伺服器小金雞緯穎 (6669-TW) 今 (22) 日召開股東會，董事長林憲銘認為，近年來雲端運算及資料中心等產業興起，成長動能還在，緯穎順勢而起，樂觀看待今年業績表現。除了臉書、亞馬遜及微軟以外，蘋果是否也可能成為緯穎客戶？林憲銘回應，新的客戶永遠都在努力中，有好消息會跟大家分享。

林憲銘表示，PC 產業的痛點就是在於「毛三到四」，希望未來緯穎做大型伺服器，不會落入這個惡性循環，而緯穎一直盡力提升價值，近來更主導不少技術性論壇，透過技術提升，努力讓毛利率增加。