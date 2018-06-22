美中貿易戰促LED轉單 晶電、億光可望受惠

美國貿易代表署日前公告對中國加徵 25% 關稅的建議清單，歐系外資認為，該建議清單中涵蓋部分 LED 產品，可望使晶電 (2448-TW) 與億光 (2393-TW) 等台廠受惠轉單效應，而從美國每年 LED 產業進口額達 16.24 億美元來看，台廠有機會取得潛在的 1.7 億美元訂單。

晶電今年第 2 季受到背光與照明需求放緩影響，預期為今年營運谷底，但應可達單季損平。展望第 3 季，晶電總經理周銘俊指出，照明客戶第 2 季紛紛消化庫存，而第 3 季由於庫存已逐漸消化，加上感恩節等大節慶來臨，且背光需求也明顯回溫，預期背光與照明拉貨動能可望於第 3 季逐步復甦。