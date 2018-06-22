保育糙齒豚擱淺白沙屯 幼豚死亡母豚野放

海巡署中部分署第三岸巡隊今天表示，白沙屯安檢所昨晚6時許接獲民眾通報，苗栗縣通霄精鹽廠外岸際有2隻鯨豚擱淺，經派員趕往現場發現其中一隻已死亡，另一隻仍有生命跡象，在沙灘上努力拍打求生，疑似因退潮時未能及時游出導致擱淺，立即以濕棉被包裹鯨豚身體、持續以海水澆淋保持濕潤，同時聯繫中華鯨豚協會協處。

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）2隻疑為母女的保育類糙齒豚，同時擱淺在苗栗通霄白沙屯岸際，被發現時幼豚已經死亡，母豚仍有生命跡象，海巡單位通報中華鯨豚協會到場救援，今天凌晨順利運至外海野放。

中華鯨豚協會擱淺組組長郭祥廈趕抵現場後，研判2隻擱淺鯨豚皆為保育類糙齒海豚，且高度懷疑為母女關係，死亡的幼豚相當瘦弱，身上有多處癒合中傷口，顯示曾受過嚴重創傷；存活的母豚健康狀況大致良好，評估觀察至今天清晨，視活力狀況實施野放。

在海巡單位、鯨豚協會及附近熱心居民徹夜細心照料下，海豚活力恢復狀況良好，今天清晨5時，經評估確認符合野放資格，協調當地膠筏詠嘉號將母豚載運至白沙屯外海0.5浬處實施野放，成功讓牠重回大海。

郭祥廈指出，這隻母豚已成年，也很健康，能夠合理解釋牠與另一隻幼豚同時擱淺的原因「或許是因為對幼豚的不離不棄吧」。

郭祥廈感謝海巡單位緊急通報展開救援，更盛讚通霄鎮白沙屯地區村民純樸、熱情，包括在沙灘挖坑安置照顧海豚所需的機具、載運往外海野放的膠筏等，當地民眾都不求回報熱心主動提供，同時更對救援工作給予高度尊重。

他告訴中央社記者，每遇有鯨豚擱淺，不免引來遊客或附近居民圍觀，但野生動物生性敏感，容易受周遭環境驚嚇而造成緊迫甚至死亡。

昨晚除了海巡人員，約有20多位村民到場關心，郭祥廈請大家保持安靜儘量不要講話、保持距離遠一點、關掉手電筒等，「每個人二話不說，都立刻配合」，他心想，這真是從事鯨豚救援10多年來，遇過最自律的一群，「真的令人感動」。(編輯:吳佳穎/梁君棣)1070622