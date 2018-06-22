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批川普貿易保護主義 陸媒：美國像是偏執狂妄想症

鉅亨網2018/06/22 18:33
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美中貿易爭端升溫，陸媒《中國日報》評論稱，美國採取貿易保護主義，就像「偏執狂妄想症」，只會對貿易關係造成傷害，弄巧成拙。

美國政府宣布，將對價值 500 億美元的中國進口商品，加徵關稅；總統川普更揚言，若中方採取報復措施，他會再對 2000 億美元的中國商品，加徵 10% 關稅；如果北京當局持續報復，他將「加碼」，另對 2000 億美元的中國商品徵稅。

聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 與日銀等三大央行，週三皆示警，稱貿易爭端加劇，恐使金融市場受害，並損及全球經濟。

週四美股收低，受貿易戰疑慮拖累，道瓊工業指數「連 8 黑」，收跌 196.10 點 (0.8%)，至 24461.7 點；那斯達克指數收跌 68.56 點 (0.88%)，至 7712.95 點；標普 500 指數收跌 17.56 點 (0.63%)，至 2749.76 點。

《中國日報》引述 Rhodium Group 研究結果稱，今年 1 至 5 月，中國對美投資驟降 92%，至 18 億美元，創 7 年來新低。

《中國日報》強調，中國對美投資大減，顯示美中貿易關係，已因貿易戰而受損。

美國商務部長 Wilbur Ross 日前表示，川普的最終目標，是降低關稅，減少美國企業的貿易壁壘，打造一個更公平的競爭環境。

Ross 強調，為了達成上述目標，美國還得採取其他措施。

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