王維中亞運投日韓有規劃 辜仲諒盼組最佳中華隊

（中央社記者謝靜雯台北22日電）亞運中華成棒隊正式名單公布日程再延，總教練許順益表示，新任理事長辜仲諒希望拚最佳成績，期待有好的結果；但名單中確定僅會有旅外投手王維中，許順益也有初步運用規劃。

亞運中華成棒隊原訂今天公布24人正式名單，原本亞運打算用業餘球員為主體，另外加入旅外、列管中職球員補強戰力，中華棒協新任理事長辜仲諒提出意見，認為既然有機會，就要力拚亞運最佳成績，也將持續與中職各隊溝通。

亞運總教練許順益表示，辜仲諒希望可以整合所有可動用的資源，力拚亞運最好成績，「我完全同意，代表國家隊出去比賽，本來就是要贏球」；中華棒協向體育署、中華奧會說明情況後，中華奧會同意名單可以延至25日中午確定。