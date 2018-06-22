影／飛簷走壁高空演訓　桃市消防局成果亮眼

▲桃園市消防局今天上午10時在八德訓練中心暨防災教育館舉辦結訓演練，由代理局長龍榮森親自校閱。（圖／桃園市消防局提供 , 2018.06.22）

消防隊員平常出生入死執行打火救援任務，憑藉的專業來自平時扎實的訓練和演訓。桃園市政府消防局於4月1日至6月22日辦理第21期救助訓練，並於今(22)日上午10時在八德訓練中心暨防災教育館舉辦結訓演練，由代理局長龍榮森親自校閱。

桃園消防局救助訓練自民國82年起舉行至今20餘年，共培訓716位消防救助人員。訓練課程內容包含消防戰術、繩索救援技術、火場救助行為訓練、急流救生訓練、山域救助技能、海上救生技術、侷限空間救援及直昇機組合訓練等12項消防救助專業項目。

消防工作總是充斥著危險與挑戰，而救災如同作戰，需要非常注意自身的安全，這也是救助訓練的目標，透過救助訓練課程的規劃，結訓同仁皆具備良好戰技技術與體能，本次訓練更首次加入戰術體能訓練課程，由消防局培訓之戰術體能指導員在夜間課程實施肌力與體能訓練，以提昇受訓人員自身肌力與體能，並降低執勤受傷的機會。

受訓學員利用救助訓練時間操練龍舟操舟，參加本年度「乙未客家戰役文化季-龍潭歸鄉文化節-2018桃園市市長盃龍舟賽」，榮獲機關組第1名的佳績，創下機關組4連霸佳績。

在結訓體能測驗中，大有消防分隊隊員沈雯玟完成16次單槓引體向上，創下了消防局女性同仁新紀錄，可謂巾幗不讓鬚眉。

消防人員唯有紮實、健全的技能與超越極限的心智磨練，才經得起艱鉅的考驗，消防救助訓練讓本市消防人員救援技巧與技術品質提升，也增進自身安全確保的能力，代理局長龍榮森勉勵「救災行動首重安全，需要透過不斷的訓練精進，才能確保市民與消防員的安全，平安是救災首要任務也是唯一目標，大家一起努力加油！」。



▲訓練更首次加入戰術體能訓練課程，由消防局培訓之戰術體能指導員在夜間課程實施肌力與體能訓練，以提昇受訓人員自身肌力與體能，並降低執勤受傷的機會。（圖／桃園市消防局提供 , 2018.06.22）