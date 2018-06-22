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〈台泥股東會〉辜公怡接任副董事長 張安平按讚

鉅亨網2018/06/22 18:41
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台泥 (1101-TW) 今 (22) 日召開股東會改選董事，會後召開董事會，推選辜公怡擔任副董事長，董事長張安平對辜公怡盛讚有加，強調他腦筋好、金融背景強，對台泥是正面的加強；辜公怡先後接任信昌化 (4725-TW) 董事長及台泥副董事長，接班之路逐步浮現。

台股改選 19 席董事，其中 4 席獨立董事，當選人包括張安平、辜公怡、李鐘培、王伯元、駱錦明、張剛綸、謝其嘉、張啟文、余俊彥、劉純穎、吳東昇、林南舟、溫堅、陳啟德、蔡志忠；獨立董事王金山、焦佑鈞、周玲臺、盛治仁；多數董事及獨董都是續任，會後則召開董事會。

台泥公告，張安平續任董事長，同時推選辜公怡擔任副董事長，李鐘培續任總經理，台泥指出，集團董事長張安平上任 18 個月，與全體同仁共創成長的營運佳績，且朝全神關注處理人類與大自然複雜關係的綠色環境工程公司邁進，因應國際化與多角化經營，及企業團開創新事業與傳承大計，各關係企業將逐步公布最新人事異動

台泥表示，金融專家李鐘培加入團隊擔任總經理，對集團如虎添翼，在擴張同時仍能維持財務健全發展；信昌化新任董事長，由台泥董事兼台泥國際總經理辜公怡出任，是台泥世代傳承的重要時刻。

台泥指出，辜公怡在去年台泥的私有化立下戰功，集團第 1 季獲利大幅躍升，從現在開始，集團將賦予他更大的使命，接任副董事長，象徵老幹新枝順利傳承，攜手邁向永續企業的新方向。

張安平在今日股東會後簡短回應媒體詢問有關辜公怡表現的問題，在媒體還在提問時就一連用「很好，他非常好」來形容辜公怡，張安平強調，「辜公怡完全投入於公司方面的發展，他花的時間很多，而且他腦筋也非常好，他金融的背景也非常強，其實對台泥是一個正面的加強」。

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