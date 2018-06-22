美中掀貿易戰 長榮航：趁緩衝期搶空運艙位

（中央社記者韋樞台北22日電）美中貿易戰開打影響全球貿易，但長榮航空總經理孫嘉明卻認為，貿易戰只是談判的手段，川普不會不顧美國消費者，相關產業將利用緩衝期改走空運，勝過付關稅，空運需求反增。

美中貿易戰開打，衝擊全球景氣復甦，究竟對航運界有多少影響，海運界認為影響不小，但航空貨運業卻有不同見解。孫嘉明表示，美國總統川普是個商人，商人性格就是想要獲得某項利益，就得經過談判或交換，因此貿易戰只是商業談判的手段之一。

美中雙方若以互徵對方高關稅築起貿易壁壘，反而不利民生消費，孫嘉明認為川普不會不顧及美國消費者利益，美中雙方談判應會達成協議。