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中央社

美中掀貿易戰 長榮航：趁緩衝期搶空運艙位

中央社2018/06/22 18:35
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北22日電）美中貿易戰開打影響全球貿易，但長榮航空總經理孫嘉明卻認為，貿易戰只是談判的手段，川普不會不顧美國消費者，相關產業將利用緩衝期改走空運，勝過付關稅，空運需求反增。

美中貿易戰開打，衝擊全球景氣復甦，究竟對航運界有多少影響，海運界認為影響不小，但航空貨運業卻有不同見解。孫嘉明表示，美國總統川普是個商人，商人性格就是想要獲得某項利益，就得經過談判或交換，因此貿易戰只是商業談判的手段之一。

美中雙方若以互徵對方高關稅築起貿易壁壘，反而不利民生消費，孫嘉明認為川普不會不顧及美國消費者利益，美中雙方談判應會達成協議。

孫嘉明以大陸電信大廠中興通訊為例，美國要求中興通訊撤換高層主管、祭出鉅額罰款以交換在美市場銷售，所以美國與中國進行貿易談判也是一樣邏輯，中國國家副主席王岐山近期可能訪問美國，或許事情有所轉機。

孫嘉明指出，對長榮航空來說，中國大陸的貨載量不高，貨運占比只有6%，從美國到中國大陸的空運也不多，大都是大陸航空公司去載貨，對長榮航影響不大；反而高端的電商貨品和和冷鏈藥品仍非常需要空運，整個貿易戰是否雷聲大雨點小，對長榮航空貨運影響不大。

相反的，有些受美中貿易戰波及的產業為了要利用開徵高額關稅前的緩衝期趕著出貨，捨棄海運改走空運，或許多出來的空運費用會比高額關稅划算，反而造成貨艙要求變高，有利空運業。

至於貿易戰對航空貨運市場前景，孫嘉明說，未來貿易戰變化不定，還難以評估正負面影響程度。（編輯：張均懋）1070622

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