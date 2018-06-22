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〈貿易戰升溫〉CFO調查：川普讓全球65%企業領袖

鉅亨網2018/06/22 18:40
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美國和中國與其他盟國大打貿易戰，川普堅持推動政策改革，這已經引起全球市場和商業領袖的動盪不安。

根據 CNBC 的數據，今年道指跌幅最大的 16 個成分股中，有 7 家就是深受貿易戰恐懼之害，今年迄今道指波動 1% 以上共有 35 次，其中 12 次完全或實質上與貿易戰消息相關，而 7 次走跌讓道指市值砍了 7000 億美元。

根據 CNBC 最新全球 CFO 理事會季度調查，貿易不確定性已成為企業最大風險。全球 35%CFO 表示，美國貿易政策是他們公司面臨的最大外部風險。去年第四季這麼認為的 CFO 比例為 11.6%，今年第一季上升至 27%，顯然越來越多 CFO 有同感。

艱困的未來 6 個月

美國雖然 GDP 和就業成長均強勁，又有對獲利有益的企業稅減加持，但仍有近 65% 受訪的北美 CFO 認為，未來 6 個月美國貿易政策恐怕會負面衝擊自家公司，其中 20%CFO 認為「非常負面的衝擊」。66% 亞太地區的 CFO 預期自家公司會受到負面衝擊。

MongoDB CFO 和 CNBC 全球 CFO 理事會成員 Michael Gordon 在本週稍早表示，「有趣的是，企業領導者和投資者都不愛不確定性，我認為我們面臨大量異常粗製濫造的立法過程。」

儘管如此，還是有 60% 北美 CFO 認為，雖然有貿易風險，但川普稅改還是大有好處。40%CFO 稱，貿易的不確定性削弱了自家公司充分利用稅改優勢的能力。

儘管貿易有不確定性，該 CFO 理事會的全球經濟前景依舊樂觀，已經連續 6 季全球沒有哪一個地區的狀況比「穩定」更差，美國則連續 8 季呈現「改善中」。

39.5%受訪CFO認為未來 6個月科技業的成長最大
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