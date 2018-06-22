日籍騎士魂斷花蓮 父來台淚謝台人救助兒

當白井良一見到黃柏憲時，馬上給予大大的擁抱，甚至感動地不斷拭淚，兩人握手長達10幾秒後，又再度互相緊擁，場面溫馨動容，而在旁人眼中，黃柏憲則有如白井良一許久未見的兒子，懸掛已久的思念之情也在那一刻擁抱中獲得安慰。

去年9月，日籍單車騎士白井寬之在花蓮太魯閣遭落石擊中不幸過世，今年5月白井良一透過媒體協尋，找到當時事故現場第一時間伸出援手的台灣民眾黃柏憲，雙方今天下午在中央廣播電台協助下於台北碰面，彼此還獻上紀念品，牽起難能可貴的台日友好緣分。

（中央社記者江佩凌台北22日電）日籍單車騎士白井寬之去年在花蓮遭落石擊中不幸過世，他的父親白井良一十分感念第一時間伸出援手的台灣民眾黃柏憲，今天特地訪台親口道謝，更想把台人的友善與友情寫成小說。

面對兒子過世，白井良一說，他看著寬之的照片每天都想哭，「可是我覺得不能終日以淚洗面，我想我的兒子也不希望看到我這樣，因此決定來到兒子最愛的台灣，看看這片土地」。

對於兒子在異地往生，有些父母多少會責怪或不願再重返事故之地，但白井良一選擇走出傷痛，正面感受兒子所熱愛的台灣，還不斷向曾當時伸出援手的人道謝，白井良一表示，日本每逢巨大災難，台灣都會立刻派出醫療團體救助或湧入大量捐款，「不是只有我，很多日本人民對台灣都非常感謝」。

對黃柏憲而言，因為遇上一場意外而和白井家有了交集，他回憶，那時他正獨自機車環島第3天，經過九曲洞時，看到有人流著血倒在路面，有消防役救護經驗的他，發現白井寬之頭部遭到撞擊，當下先用雙膝將他的頸部固定避免受到二度傷害，更不斷複誦打氣喊著「加油！要撐下去，救護車快到了」，陪伴他等待警察與救護人員抵達，直到運上救護車離去。

現年25歲、目前就讀台藝大攻讀碩士的黃柏憲，談起事發當下，感傷的情緒中還帶點自責，他說，事故幾天後得知白井寬之過世訊息，當時眼淚瞬間落下，「有一種很難訴說的感覺，非常難過，好像沒有真正幫到他什麼忙，但生命就這樣流失，感覺不知該怎麼說」。

兩人對談時，白井良一向黃柏憲表示，雖然他的兒子最後仍回天乏術，但黃柏憲願意第一時間協助他的兒子，讓他內心充滿感謝，「如果換作是我，看到滿身是血又是傷重的人，可能會害怕地逃走」。

白井良一提到，他透過網路看到新聞報導事故現場的照片，心想是誰如此有勇氣陪在他兒子身邊，不僅跪在地上還把手放在他兒子的胸膛上，讓他十分在意，一直很希望當面向這個人表達感謝之意，「這次見面總算放下心中的石頭」。

黃柏憲則回應白井表示，由於有擔任消防役的經驗，不太會畏懼那樣的場景，甚至覺得第一時間他更要上前伸出援手，「我只是盡我所能地幫忙，不管是誰，看到需要幫助的人都會向前關心」。

黃柏憲接過白井良一用日文寫下感謝之言的紀念品後，也回送他所拍攝、命名為「良一」的照片。黃柏憲說，照片是他在環島時於台東多良車站拍下，盼藉照片中有如天使的翅膀和信箱，象徵「善良是人的本質」，未來守護台灣、台日彼此互助，言談間情緒一度哽咽。

在見面會尾聲，白井良一感性表示，雖然兒子遇上事故而離開他，但他也跟兒子一樣愛上他最愛的台灣，這次來台目的除了向黃同學親口道謝，還會前往花蓮的醫院與旅館表達感謝，未來更預計寫一本小說，主要傳達台灣人民的友善，寫出更多雙方友好的光明面，「這是我的第一本書，也是我將來的夢想」。（編輯：張芷瑄）1070622