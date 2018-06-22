無名屍女子 警3年後比對DNA找到生父

許耀彬後來調閱警政署身分不明（無名屍）系統相關資料，依無名屍的體型、臉部輪廓及陳屍區域等特徵，搜尋交叉比對分析上千筆資料，並認為一名居住於基隆市中正區、出生於民國71年的沈姓失蹤女子與無名屍特徵相近，經採集親生父母唾液檢體，送法務部法醫研究所進行親緣關係確認後，比對結果吻合，確認無名屍就是沈女。

（中央社記者沈如峰基隆22日電）基隆市一名沈姓養女在3年前跳軌輕生，當時因無證件成無名屍。經警方最近交叉比對上千筆資料，並找到生父比對DNA後，終於確認身分，也讓無名屍找到回家的路。

警方調查，沈女當時出生剛滿月時，就被陳姓親生父親家中附近的陳姓婦人收養。陳父之後雖常遇到自己親生女兒，但也不敢相認或坦承。沈女與沈姓養父感情很好，但自從3年前養父因病過世後，她終日鬱鬱寡歡、不喜歡說話，甚至與同學互動時，都還以紙條回話。

沈女在民國104年，於暖暖火車站從月台跳軌自殺時，因當時身上沒有相關證件，經鐵路警察局擴大調查後，都無法釐清身分，最後被列為無名屍，以「編號A092無名女」立碑，埋葬在基隆市立殯葬所「無主墓區」。她的養母也於當年7月報案沈女失蹤後，就舉家搬遷到台中市居住；陳男當時也透過街坊得知，愛女已經失蹤。

許耀彬受訪時說，經警方鍥而不捨，多方訪查後，終於在今年5月29日找到陳父。警方提出當時沈女自殺時監視器擷取影像給陳父看後，一眼就認出是自己的愛女。巧合的是，陳父在警方到訪前幾天，還曾連續數晚輾轉難眠，腦海中反常一直回想愛女。

「編號A092無名女」身分查出後，許耀彬於6月20日下午在「無主墓區」荒煙漫草中一度曾找不到墓碑所在，之後許耀彬默念，「沈小姐，我是警察，要帶你的爸爸媽媽來，準備把你帶回家了，請跟我說你在哪裡」。許耀彬隨即在雜草堆中，順利找到沈女墓碑。

當陳父與家屬於隔日前往墓碑前焚香祭拜時，家屬淚流滿面，並再三向員警感謝。陳父之後也願意領回屍骸，希望可正名好好安葬愛女，彌補30多年來為人父未曾照顧女兒的遺憾。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（編輯：梁君棣）1070622