NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈新北夏日閱讀季開跑　手工書秀創意高雄德生社區　成立照顧關懷據點8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

群翊上櫃案通過 最快9月上櫃掛牌

鉅亨網2018/06/22 18:59
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

PCB 乾燥及自動化設備供應商群翊工業 (6664-TW)  IPO 案又向前一步，群翊工業上櫃申請今 (22) 日獲 OTC 通過，依照規劃進度，最快將在 9 月上櫃掛牌。

群翊工業今日興櫃最後成交價格在 71.78 元，較昨日下跌 1.31 元。

群翊工業上櫃案，輔導券商是福邦證 (6026-TW)；群翊也與迅得機械 (6438-TW) 建立策略合作聯盟關係。

群翊第 1 季營收 3.76 億元，毛利率 38.29%，年減 0.56 個百分點，稅後純益 5806 萬元，年減 28.68%，每股純益為 1.16 元。5 月營收為 1.44 億元，月減 8.02%%，年增 1.33 倍，累計 1-5 月營收為 6.77 億元，年減 3.31%。

群翊主攻 PCB 乾製程設備，主要提供塗佈、乾燥、壓膜、曝光等設備，隨著 PCB 景氣明顯回升，PCB 廠加緊擴充新設備及加強自動化生產，也為群翊業績提供成長動能。

群翊主要成長動能包括手機主板，由任意層 HDI 製程導入類載板，同時軟板廠開始大舉採用捲對捲真空壓膜設備；而 FC CSP 超薄基板，以及汽車用超厚 PCB 板所使用的自動乾燥線也在增長。

群翊去年稅後純益 2.55 億元，年增 44.58%，每股純益 5.09 元，日前董事會決議去年盈餘每股將配發 4 元現金股利，盈餘配發率 78.58%，股利案將提交 6 月 29 日召開的股東會討論。

群翊董事長陳安順指出，群翊成長動能包括手機主板由任意層 HDI 製程導入類載板，此趨勢非僅蘋果採用，韓廠三星也快速跟進；因此，除台 PCB 廠，韓國 PCB 廠也開始導入。

同時，軟板廠開始大舉採用捲對捲真空壓膜設備，FC CSP 超薄基板，及汽車用超厚 PCB 板所使用的自動乾燥線需求，也在成長中。

群翊客戶群包括華通電腦 (2313-TW)、欣興 電子 (3037-TW)、臻鼎 (4958-TW) 、景碩 (3189-TW)、台郡科技 (6269-TW)、友達 (2409-TW) 、敬鵬 (2355-TW)、日月光 (2311-TW) 、嘉聯益 (6153-TW) 以及宸鴻 (3167-TW) 等。

群翊日 K 線圖

 

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字ipoheadline
〈台泥股東會〉辜公怡接任副...央行提醒房貸族留意利率風險...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan