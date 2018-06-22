台日攝影交流 清里美術館典藏來台展出

（中央社記者魏紜鈴台北22日電）日本四大專業美術館之一的清里攝影美術館，將在台灣美術館展出典藏340幅攝影家青年時期作品，年代橫跨120年，其中也包含12名台灣攝影家作品。

清里攝影美術館是日本長期以攝影藝術為主的美術機構，是日本四大以攝影藝術為主的專門美術館之一。該館的館長長期關注攝影家的青年時期作品，至目前為止以「青年攝影家典藏計畫」公開徵集的模式，已收藏6000件攝影藝術作品，其中半數是日本攝影師，半數為海內外國際攝影作品。

清里攝影美術館這次在台灣舉辦的「起始．永遠-日本清里攝影美術館典藏精選展」，將於6月23日至9月16日於台灣美術館登場，從清里攝影美術館典藏作品中精選而出，共展出74名攝影家的340幅作品，年代從1898年至2016年約120年，其中也包含12名台灣攝影家作品，也會在這回一次展出。