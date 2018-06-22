NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈新北夏日閱讀季開跑　手工書秀創意高雄德生社區　成立照顧關懷據點8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

台日攝影交流 清里美術館典藏來台展出

中央社2018/06/22 18:56
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者魏紜鈴台北22日電）日本四大專業美術館之一的清里攝影美術館，將在台灣美術館展出典藏340幅攝影家青年時期作品，年代橫跨120年，其中也包含12名台灣攝影家作品。

清里攝影美術館是日本長期以攝影藝術為主的美術機構，是日本四大以攝影藝術為主的專門美術館之一。該館的館長長期關注攝影家的青年時期作品，至目前為止以「青年攝影家典藏計畫」公開徵集的模式，已收藏6000件攝影藝術作品，其中半數是日本攝影師，半數為海內外國際攝影作品。

清里攝影美術館這次在台灣舉辦的「起始．永遠-日本清里攝影美術館典藏精選展」，將於6月23日至9月16日於台灣美術館登場，從清里攝影美術館典藏作品中精選而出，共展出74名攝影家的340幅作品，年代從1898年至2016年約120年，其中也包含12名台灣攝影家作品，也會在這回一次展出。

清里攝影美術館營運總監小川直美致詞表示，清里攝影美術館成立20年來，致力典藏攝影家的青年時期原作作品，這次來台展出的340件選錄作品，呈現日本戰後攝影史與攝影收藏的發展，同時也透過國際入選的各國青年創作者作品，為觀眾架構出近20年來國際攝影創作的發展面向。

此外，台灣美術館則會在7月7日至12月2日帶領台灣攝影家赴日，展出「回望-台灣攝影家的島嶼凝視1970s-1990s」，這也是文化部今年「重建台灣藝術史計畫」的重點展覽之一。由攝影家張照堂與沈昭良擔任策展人，蒐研1970年代至1990年代的台灣珍貴攝影作品，再現該時期台灣土地與人民的歷史記憶。（編輯：張芷瑄）1070622

苗栗微笑單車將上路 一年優...汐止坡地崩塌 新北市府籲管...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan