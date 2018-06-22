汐止坡地崩塌 新北市府籲管委會盡速復建

他指出，無法理解新北市政府不積極進行坡地災後復原重建，也不追查上方兩個大建案是否導致水土保持無法承載，在與建商達成用2000萬元處理的協議後，就草草了事。他將要求中央部會積極介入此事。

研究苑社區內邊坡去年10月14日土石崩塌，立委黃國昌在ㄤ臉書發文表示，今天到現場查看，發現維持去年緊急搶修時的簡易水泥覆蓋。社區居民告知新北市副秘書長邱敬斌年初找上方山坡地的建商，由建商拿新台幣2000萬元的「敦親睦鄰金」給社區，要社區自行處理重建。

（中央社記者林長順新北22日電）汐止研究苑社區去年坡地崩塌，新北市政府今天說，此處屬「私人社區」範圍，管委會若消極辦理復建，要求全民買單，不僅罔顧建築法，還涉及水土保持法及行政程序法的法定責任。

新北市工務局指出，研究苑社區內私人邊坡於去年10月土石崩塌，市府基於公共安全，第一時間緊急搶修，也協調土木、大地、水保等3大技師公會進行災害鑑定，此私人邊坡崩塌是因豪雨襲擊沖刷邊坡所致。

工務局表示，但因此處屬於「私人社區」範圍內，在社區管委會奔走及市府協助下，今年獲得附近社區開發商贊助2000萬元專案經費，執行邊坡復建工程，今年4月27日，由時任研究苑社區主委與開發商及復建廠商簽約，並在當地管轄法院公證。

不過，工務局指出，在復建工程動工前夕，研究苑社區管委會改選，新任主委推翻前任主委協議，認為社區無復建義務，應由政府出資辦理，並要求復建廠商解除工程相關契約，同時告知市府，說明管委會無能力執行相關復建工作，且不同意政府監督這筆捐款應專款專用。

工務局強調，災害從去年至今已歷時8個月，目前屬防汛期間，依據社區公告災區坡地監測指數，顯示坡地滑動仍在進行，私人社區所屬的管委會若消極辦理復建，要求全民買單，不僅罔顧建築法，還涉及水土保持法及行政程序法的法定責任。

為防止災害再度發生，工務局表示，市府團隊6月19日主動前進社區，關懷災後復建進度，除了請專業技師瞭解社區災後至今掏空處及坡面狀況外，也特別針對社區處理災後復建所遭遇的困難，給予行政與法律上的支援予協助。

因此，工務局重申，私人社區應有防救災責任與義務，期盼社區能盡快展開，並完成復建工作，讓已撤離住戶能早日返家，重建安全家園。（編輯：梁君棣）1070622