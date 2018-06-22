三大國際天團助陣金曲音樂節　現學中文與樂迷拉近距離

《金曲國際音樂節》於20日至22日舉辦演唱會活動，與以往不同的是首次規劃國際之夜，邀請三支勁旅天團蒞臨饗樂迷！包括泰國當紅搖滾天團「Lomosonic」、日本新銳金牌樂團「Bentham」、以及瑞典的龐克流行樂團「The Magnettes」來臺演出，帶來豐富、多元的音樂類型！

今（22）日下午彩排開放媒體拍攝，現場各以龐克電氣及吉他搖滾曲風，率先為今晚演出揭開序幕，同樣都是充滿節奏性旋律，讓人忍不住搖頭晃腦，而門票售罄的音樂魅力，也證明音樂無國界！

首次來亞洲表演的瑞典龐克流行樂團The Magnettes，前晚落地台灣後，一直保持著超級興奮的好心情，被問到台灣的第一印象，她們異口同聲笑說：｢台灣好熱！」還學了兩句正統中文「謝謝」、「你好」的The Magnettes表示：｢中文很奇妙！我們很樂意學中文」。