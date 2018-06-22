日本大阪強震報平安 社群網站幫大忙

（中央社東京22日綜合外電報導）日本大阪北部18日發生強震，許多人在當下無法使用手機撥接電話，但可以使用網路數據功能連上網路，很多民眾便透過即時通訊軟體及社群網站報平安。

日本產經新聞報導，大阪北部強震發生後，許多人電話都打不通，卻可以用即時通訊軟體LINE或臉書（facebook）向家人報平安，讓即時通訊軟體與社群網站成為災害發生時的重要工具。

強震發生後的上午，被公司派駐大阪市北區的男性上班族，用LINE的群組聊天功能報平安；這個群組成員包括他的母親與太太。

他的太太看到LINE的報平安訊息後回說，太好了，剛因為電話打不通而感到擔心。