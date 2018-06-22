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三大法人賣超107億元 外資連賣6日 台指期多單跌

鉅亨網2018/06/22 19:19
鉅亨網 / NOWnews
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台股今 (22) 日開盤回測 10900 點，一度跌破季線，靠台積電甩尾盤小幅收斂跌幅，終場仍下跌 41.79 點，以 10899.28 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 99.27 億元，外資自營商買超 0.95 億元，投信賣超 2.15 億元，自營商自行買超 3.07 億元，自營商避險賣超 9 億元，合計賣超 107.35 億元。外資連 6 天賣超，5 月以來連續天數新高，台指期多單更跌破 3 萬口。

期貨部分，三大法人仍偏空，外資續減碼多單 1451 口，淨部位多單跌破 3 萬口，來到 29826 口；投信續回補空單 457 口，淨部位空單來到 25588 口；自營商加碼空單 2246 口，淨部位空單來到 7197 口，合計三大法人減碼多單 3240 口，淨部位轉為空單 2959 口。

外資今日持續摜殺電子權值股，包括面板雙虎友達及群創分別高居外資賣超首位及第 8 名，電子三雄也同步遭到外資賣超，其中台積電連續 4 天都遭外資賣超逾萬張，鴻海亦遭外資連 6 天賣超，創 5 月以來最長。

另外仁寶、晶電、彩晶、錸德、華通、和碩、光寶科、智邦、緯創、技嘉、聯電、旺宏等，也均遭外資賣超逾 2000 張。

外資對於金融股賣超壓力也未減，玉山金遭外資賣超逾萬張，兆豐金、合庫金、中信金、華南金、新光金、富邦金、開發金、第一金、台新金、永豐金也均遭外資賣超，僅元大金、國泰金獲買超。

ETF 部分，外資則是連續 2 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是中止連續 2 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 3 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名富邦 VIX，買超張數 62857 張，第 2 名元大金，買超張數 6680 張，第 3 名奇力新，買超 5315 張，第 4 名亞泥，買超 5270 張，第 5 名大聯大，買超 3160 張。

外資集中市場賣超第 1 名為友達，賣超張數 29511 張，第 2 名台積電，賣超 12197 張，第 3 名元大滬深 300 正 2，賣超 11071 張，第 4 名玉山金，賣超 10034 張，第 5 名兆豐金，賣超 9434 張。

法人表示，外資今日持續賣超電金權值股，也是連續 6 天賣超台股，賣壓絲毫無減少跡象，整體來看，外資目前續賣趨勢不會改變，下周開始將進入除權息旺季，對於指數勢必不小的壓力，季線及半年線將是短線多空雙方的主戰區。

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