三大法人賣超107億元 外資連賣6日 台指期多單跌

台股今 (22) 日開盤回測 10900 點，一度跌破季線，靠台積電甩尾盤小幅收斂跌幅，終場仍下跌 41.79 點，以 10899.28 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 99.27 億元，外資自營商買超 0.95 億元，投信賣超 2.15 億元，自營商自行買超 3.07 億元，自營商避險賣超 9 億元，合計賣超 107.35 億元。外資連 6 天賣超，5 月以來連續天數新高，台指期多單更跌破 3 萬口。

期貨部分，三大法人仍偏空，外資續減碼多單 1451 口，淨部位多單跌破 3 萬口，來到 29826 口；投信續回補空單 457 口，淨部位空單來到 25588 口；自營商加碼空單 2246 口，淨部位空單來到 7197 口，合計三大法人減碼多單 3240 口，淨部位轉為空單 2959 口。