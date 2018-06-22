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爭當海上霸主　中美海軍爭相發展電磁砲

記者呂炯昌／綜合報導2018/06/22 20:54
▲朱瓦特級驅逐艦外型充滿未來感，美國海軍打算在艦上安裝電磁砲。（圖／美國海軍）
▲朱瓦特級驅逐艦外型充滿未來感，美國海軍打算在艦上安裝電磁砲。（圖／美國海軍）

美國媒體報導，情報單位消息指出，中國大陸海軍正在測試全球威力最大軍艦用電磁砲，預計2025年就可以在實戰中使用。

根據CNBC報導，中國大陸研發中的電磁砲能以最高每秒1.6英里（約2.5公里）速度，擊中124英里（約198公里）遠的目標。如果從首都華盛頓特區發射，不到90秒就能擊中費城。

與傳統砲彈相較，電磁炮使用電磁力取代彈藥來推進金屬炮彈，每顆電磁炮彈成本約2.5萬美金(約新台幣75萬)，比起動輒上百萬美金的飛彈便宜許多，且儲存在艦上彈藥庫沒有爆炸危險性，而且不受電子干擾。

正因為這種武器具成本效益，能夠讓海軍擁有砲彈威力的裝備，射程又如導向飛彈般精準，因此美國、俄羅斯、伊朗與中國大陸都在研發艦載電磁砲。中國大陸官媒在今年3月時證實正在研發電磁砲。

美國目前研發的電磁炮原型只能連續發射20至30發炮彈，距離可快速發射數百發還有一段長路要走。儘管如此，還是值得等待，美國海軍朱瓦特(Zumwalt)級驅逐艦就放棄採購「長程陸攻彈頭」（Long Range Land Attack Projectile，LRLAP）的炮彈，因為這款砲彈每發射一次要花費80萬美金(逾2400萬台幣)，被認為不符成本效益。

 

關鍵字電磁砲海軍伊朗
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