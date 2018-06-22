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不當黨產條例釋憲案 司法院7/10開說明會

中央社2018/06/22 19:27
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北22日電）監察院行使調查權，認為不當黨產條例有違憲疑義，聲請解釋憲法及統一解釋案；司法院今天指出，將於7月10日下午在憲法法庭召開是否受理釋憲說明會，開放32席民眾旁聽。

監察院院會去年3月通過向大法官提出釋憲案。監委調查，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」於民國105年8月10日公布施行後，行政院除怠於移請覆議及聲請釋憲外，並設不當黨產處理委員會，違反「中央行政機關組織基準法」限制等。

司法院今天下午發布新聞稿指出，監察院認為政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例有違憲疑義，聲請解釋憲法及統一解釋案；司法院訂於7月10日下午2時30分起至5時止，在憲法法庭召開關於釋憲聲請部分應否受理的說明會。

司法院表示，這次說明會的爭點題綱，包括監察院釋憲聲請是根據監察院行使何種職權，又如何適用不當黨產條例規定；監察院聲請釋憲時應如何適用；本件聲請受理與否對憲法權力分立的運作有何意涵等；當天監察院、行政院代表及學者專家將到場說明。

司法院也說，這次的說明會開放民眾旁聽（32席），民眾欲領旁聽證，請服裝儀容整齊，持國民身分證或其他身分證明文件，於當日下午1時30分起至2時15分止，至台北市博愛路127號台灣高等法院刑事庭大廈1樓入口處，依排隊先後填載旁聽證領取表並查驗身分證件後核發，額滿為止，其他事宜依法庭旁聽規則辦理。（編輯：唐聲揚）1070622

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