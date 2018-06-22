辜公怡任台泥副董 象徵老幹新枝順利傳承

辜公怡為辜家第四代、辜啟允長子，信昌化工21日舉行董事會，並選出辜公怡為新任董事長，今天再接下集團另一核心事業台泥副董事長職務。

台泥公司股東會中選出15位董事和4位獨董，下午董事會中順利通過仍由張安平續任董事長，副董事長一職由泰和興業股份有限公司代表人、台泥公司董事辜公怡接任；總經理則由財團法人辜公亮文教基金會代表人李鐘培續任。

台泥公司發布新聞稿強調，這是台泥世代傳承的重要時刻，辜公怡在去年將原本在香港上市的台泥國際公司成功下市改為私有化，立下顯赫戰功，使得集團今年首季獲利大幅躍升，因此台泥企業集團將賦予辜公怡更重大使命，包括接任台泥副董事長，象徵老幹新枝順利傳承，攜手邁向永續企業的新方向。

另外，台泥企業團思考不再拘泥於過去純製造業角色，改朝綠色環境工程企業發展，為因應國際化與多角化經營，以及企業集團開創新事業與傳承大計，各關係企業將逐步公布最新人事異動。其中以金融見長的台泥總經理李鐘培加入團隊，對台泥集團如虎添翼，在擴張同時，仍能維持公司財務健全發展。

台泥公司指出，台泥企業集團董事長張安平上任18個月，與全體同仁共創成長營運佳績，帶領集團跨出亞洲、躍進國際，更是他擘畫的宏遠藍圖，如同他所描繪「一條重要的絲路，正在開拓中」。

除了揭示企業團嶄新的歷史階段，將朝「全神關注處理人類與大自然複雜關係的綠色環境工程公司」邁進，台泥表示，張安平也不斷強調，台泥要認真地比其他人提早走一步，因為現代企業必須具備全球視野，才能洞悉未來變化莫測的潮流，及早布局。（編輯：林孟汝） 1070622