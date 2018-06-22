南北韓離散家屬 8月在北韓金剛山團聚

（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）南北韓雙方今天在北韓金剛山溫井里舉行南北韓紅十字會會談，商定於8月20日至26日在北韓金剛山舉行離散家屬團聚活動。

南韓聯合電視新聞台（YTN）綜合有線台今天以「速報」打出字幕，南北韓雙方同意各以100個家庭的100人為基準，若參加探親者身體衰老，可由一名家人陪同前往北韓金剛山探親。

這將是南北韓自2015年10月以來，時隔2年10個月再舉行離散家屬團聚活動，也是南北韓元首今年4月27日在板門店南韓一側「和平之家」舉行兩韓峰會並簽署「板門店宣言」，雙方所達成的協議之一。