台開邱于芸：新竹、花蓮等已取得建照開發案 6個月內

台開 (2841-TW) 今 (22) 日召開股東會，新任總經理邱于芸在會後指出，目前短期目標是活化台開既有資產，已取得建照的新竹新埔、花蓮洄瀾灣等園區，會儘速在半年內開工。將土地變成更有價值的資本後，未來希望能引進國外資金挹注。

對於台開未來 3-5 年營運階段策略，邱于芸指出，第一階段是將土地資產將他更有價值的資本，第二階段是讓公司會有更多的住戶與會員，第三是專案管理建立後，會有更多開發能力拓展至其他土地開發專案。

邱于芸並指出，目前也正在接觸了解國外基金的運作，國外強調 3~5 年內回收成本，在風險控管下，也對中長期報酬有一定期待，期能吸引作中長期投資。



目前台開的土地開發案包括花蓮、新竹新埔、南投草屯等地及在金門的工商綜合區 BOT 案，今年各園區開發最明確的進度在於花蓮洄瀾灣，區內的「新天堂樂園」為佔地 1 萬餘坪，結合影城、AR、VR、溜滑梯的體驗型室內樂園，預計年中分階段試營運；同時，剛剛取得使用執照、台灣首間貨櫃星巴克，預計於第 3 季開幕營運。