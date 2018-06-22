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Q3手機面板訂單能見度高 華映看好H2中小尺寸面板

鉅亨網2018/06/22 19:45
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華映 (2475-TW) 總經理林盛昌今 (22) 日在股東會後表示，第 2 季手機面板部分機種因缺貨漲價，推升 ASP(平均銷售單價)，第 3 季訂單能見度高，下半年中小尺寸面板景氣優於上半年；另外，今年在車載及工控的營收占比也將穩定站上 4 成。

林盛昌表示，去年手機面板出貨包括 18:9、16:9 及功能性手機共達 1.6 億片，今年將會略微減少至 1.3-1.4 億片，主要是因手機面板尺寸變大，平均約放大 0.5 吋，因此帶動產值提高。

他指出，第 2 季成長動能在 18:9 的手機面板，尤其是中國前幾大品牌，有部分機種缺貨漲價，推升 ASP 成長，第 3 季訂單能見度高；今年第 2 季全螢幕手機面板營收占全部手機營收 60-70%，今年底將增到 80%。

在車載及工控面板部分，車載面板去年出貨 1200 萬台，預估今年將增達 1400 萬台，其中車前出貨占比超過 50%，車載及工控都是高單價、高毛利、高技術，訂單能見度比手機好；在新技術的開發上，今年 miniLED 將有樣品出來，且送樣給客戶，主要鎖定車用領域。

林盛昌表示，莆田 6 代線月產能 3 萬片，今年 5 月完全裝機，預計產能可逐漸提高，目前正送樣給中國手機品牌認證，可望在第 3 季完成，第 4 季放量。

華映股東會時股東提認為去年轉虧為盈，但仍是全額交割股，詢問是不是可以辦理減資來提升淨值，脫離全額交割股，董事長林蔚山回應指出，會審慎研究。

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關鍵字華映股東會減資headline
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