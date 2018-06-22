極地研究與俄羅斯交流 分享台灣生態成果

（中央社記者黃旭昇新北22日電）台灣極地探險研究隊前進西伯利亞，傅詠豪、尤仕承兩人將帶著英文繪本，放在新的避難科學研究站，讓前往凍原的學者也分享新北市金山小白鶴的故事，及台灣維護生態的努力。

2018極地研究計畫得主傅詠豪與研究員尤仕承，已經到達全球最冷城市雅庫次克。在俄羅斯國家科學院遠東雅庫次克分院學者歐洛柯夫（Innokenty Okhlopkov）等人協助下，與當地的考古學家交流，參訪神奇的永凍湖公園，今天也參觀博物館。

專長在昆蟲、景觀、生態的研究團隊，21日上午拜訪雅庫次克的考古學家及人類學的學者，在老院子的草地上，一起分享地球的化石歷史。