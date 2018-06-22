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極地研究與俄羅斯交流 分享台灣生態成果

中央社2018/06/22 19:46
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）台灣極地探險研究隊前進西伯利亞，傅詠豪、尤仕承兩人將帶著英文繪本，放在新的避難科學研究站，讓前往凍原的學者也分享新北市金山小白鶴的故事，及台灣維護生態的努力。

2018極地研究計畫得主傅詠豪與研究員尤仕承，已經到達全球最冷城市雅庫次克。在俄羅斯國家科學院遠東雅庫次克分院學者歐洛柯夫（Innokenty Okhlopkov）等人協助下，與當地的考古學家交流，參訪神奇的永凍湖公園，今天也參觀博物館。

專長在昆蟲、景觀、生態的研究團隊，21日上午拜訪雅庫次克的考古學家及人類學的學者，在老院子的草地上，一起分享地球的化石歷史。

考古學家將疊層石化石、三葉蟲化石和樹木化石，這些數億年前留下來的遺跡，還有年輕的猛瑪象的化石、骨骸等，攤在綠色草地上，引起台灣前往的2名研究員相當感興趣。

傅詠豪說，他們還參觀神奇的永凍湖公園。雖不是在極圈內，但溪谷內的湖水終年不化。因積雪與融雪緣故，附近7條小溪流入永凍湖，小溪終年不凍，湖面卻終年結冰。

春雷環境學社執行長廖仁慧受訪表示，這項計畫源自於2014年從西伯利亞迷航到台灣的小白鶴，在新北市金山清水農地停留500多天後返家。透過各方努力與支持，台灣與俄羅斯國家科學院雅庫次克分院，簽訂學術研究合作備忘錄。

台灣與俄羅斯的學術研究團隊，25日將前進極北的小鎮喬庫爾達（Chokurdakh），採買食物與裝備後，搭小艇進入保護區的極地苔原觀察研究。

廖仁慧說，傅詠豪與尤仕承將帶著小白鶴的英文繪本，進駐兩棟台灣李氏3姊妹紀念父親所捐贈的避難小木屋。目前，若還有台灣廠商願意贊助研究站的太陽能發電板與相關設施，就更完備。

廖仁慧表示，希望藉台灣極地研究計畫跨越國界藩籬，讓台灣年輕研究人員與俄羅斯學者交流，為環境保育議題展開跨國對話，喚起大眾重視生態。（編輯：梁君棣）1070622

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