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中央社

離岸風電競價最低每度2.2245元 跌破眼鏡

中央社2018/06/22 19:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北22日電）離岸風電競價今天開標，北陸電力與玉山能源、沃旭等2家開發商，共4個風場獲選，獲選競價價格為每度2.2245元至2.5481元，跌破各家業者眼鏡，也遠低於經濟部先前預期。

經濟部今天下午5時舉行離岸風電競價開標，依廠商提出價格高低排序，價低者取得最多容量，而為求慎重，參與競價的12案逐一開標，直至近7時才結束開標程序。

這次得標風場包括北陸電力（NPI）與玉山能源的海龍二號及海龍三號，以及沃旭的大彰化西南與大彰化西北風場，預估在2024至2025年完工併聯。

海龍二號獲配容量232MW，得標價格每度2.2245元；海龍三號獲配容量512MW，得標價格每度2.5025元；大彰化西南獲配容量337.1MW，得標價格每度2.5480元；大彰化西北獲配容量582.9MW，得標價格每度2.5481元。

加上先前遴選獲核配容量，北陸電力與玉山能源共取得1044MW裝置容量，沃旭共取得1820MW裝置容量。

不過，這次得標價格似乎跌破各家業者眼鏡，不少未得標廠商面色凝重步出會議室，也有業者直呼太誇張。今年度離岸風電躉購電價約為每度5.8元，這次得標價不只皆低於躉購電價的一半，甚至比平均電價2.6元還低。

經濟部先前已公布離岸風電遴選結果，共7家廠商、10個風場獲核配共3.84GW裝置容量，加上這次競價核備容量1.66GW，預計在2025年前完成共5.5GW裝置容量。

經濟部表示，各年度開發業者及建置風場均已確定，經濟部將與開發業者共同合作，加速相關行政作業及完備基礎設施建設。能源局目前已公告行政契約範本，由於簽約涉及保證金繳交，將給予業者一定時間進行籌措程序，再進行簽約。（編輯：張均懋）1070622

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