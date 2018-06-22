高雄氣爆案市府求償 榮化華運判賠逾3億

（中央社記者陳朝福高雄22日電）高雄氣爆案，高雄市政府為受災戶辦理「代位求償」，高雄地院今天審結6案宣判，李長榮化工和華運倉儲各有30%責任，共賠償新台幣3億6500多萬元。全案可上訴。
4年前發生的這起氣爆案，共造成32人死亡、321人輕重傷和屋損及車損等，高雄市政府與李長榮化工等達成協議，共同啟動罹難者和重傷者和解工作，並辦理「代位求償」向榮化、華運及中油共求償約10億元。
高雄地方法院今天上午先宣判3案，下午再宣判3案，判李長榮化工和華運倉儲各有30%責任，共賠償3億6500多萬元。
高雄地方法院認定中油無過失責任，高雄巿政府、榮化及華運應負過失責任，比例分別為40%、30%、30%。受災戶對原告高雄巿政府的賠償請求權已超過2年短期時效，被告榮化等的賠償額，依法應免除原告高雄市政府原應分擔的比例。
高雄氣爆案發生於2014年7月31日晚間，民眾陸續通報高雄市區傳出濃厚瓦斯味，深夜11時55分起前鎮區、苓雅區連環爆炸，範圍遍及凱旋三路、三多一路與二路、一心一路等，道路塌陷成深溝，房屋及車輛受損，現場救援的7名警義消人員不幸罹難，共造成32人死亡、321人輕重傷。
高雄地檢署起訴榮化前董事長李謀偉等12人；高雄地院今年5月依業務過失致死罪，判12人各有期徒刑4年以上。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070622