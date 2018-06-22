高雄氣爆案市府求償 榮化華運判賠逾3億

（中央社記者陳朝福高雄22日電）高雄氣爆案，高雄市政府為受災戶辦理「代位求償」，高雄地院今天審結6案宣判，李長榮化工和華運倉儲各有30%責任，共賠償新台幣3億6500多萬元。全案可上訴。

4年前發生的這起氣爆案，共造成32人死亡、321人輕重傷和屋損及車損等，高雄市政府與李長榮化工等達成協議，共同啟動罹難者和重傷者和解工作，並辦理「代位求償」向榮化、華運及中油共求償約10億元。

高雄地方法院今天上午先宣判3案，下午再宣判3案，判李長榮化工和華運倉儲各有30%責任，共賠償3億6500多萬元。