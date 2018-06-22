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大學「淫新」掀波　學生下海大玩脫衣遊戲

國際中心／綜合報導2018/06/22 20:04
▲新加坡國立大學傳出不當迎新活動，學生在海裡大玩脫衣遊戲，最後有將近一半的男生全裸，也有女生僅穿內褲、泳衣。（圖／翻攝自mothership.sg , 2018.06.22）
▲新加坡國立大學傳出不當迎新活動，學生在海裡大玩脫衣遊戲，最後有將近一半的男生全裸，也有女生僅穿內褲、泳衣。（圖／翻攝自mothership.sg , 2018.06.22）

新加坡國立大學傳出迎新變「淫新」風波，約 50 名學生被邀請到聖淘沙海灘參加迎新活動，但學長姐們竟在海裡大玩脫衣遊戲，最後有將近一半的男生當眾全裸，部分女生也只穿著內褲或泳衣。校方目前正在進行調查，將對違例者做出處分。

據新加坡《聯合早報》報導，新加坡國立大學今( 2018 )年宿舍活動傳出爭議，學生申訴指出，本月 2 至 3 日參加宿舍迎新活動， 4 日再被邀請到聖淘沙西勒索海灘（Siloso Beach）玩遊戲。

其中一個遊戲中，約 50 名學生被分成 8 組玩「脫衣縋布繩」遊戲，許多男生直接跑到海裡脫衣服，再把衣服拋回岸上，甚至還有學姊當場脫掉上衣和內衣，大膽作風讓不少人嚇了一跳，但當事人僅用一手擋住重點部位「笑笑帶過」。

學生表示，一開始女同學被告知，如果覺得不舒服可以不用脫，「不過這畢竟是一場比賽，為了獲勝難免有同儕壓力」，在學長姐不斷鼓譟下，部分女生也到海裡脫掉上衣，直到有活動輔導員覺得玩得太過火喊停，活動才停止，但已有近一半的男生當眾全裸，部分女生也只穿著內褲或泳衣。

對此，校方表示對該活動並不知情，目前正進行徹查，將對違例者採取嚴厲的紀律行動。

新加坡國立大學在 2016 年 7 月時曾傳出不當迎新事件，學生申訴指被迫參加充滿性暗示的活動，當時校方處分 30 名相關學生，並對部分學生寄出懲戒信，將永久記錄在校方的學生檔案中。

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血洗阿根廷　球迷氣炸對球員吐口水爭當海上霸主　中美爭相發展電磁砲

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