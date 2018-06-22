大學「淫新」掀波　學生下海大玩脫衣遊戲

新加坡國立大學傳出迎新變「淫新」風波，約 50 名學生被邀請到聖淘沙海灘參加迎新活動，但學長姐們竟在海裡大玩脫衣遊戲，最後有將近一半的男生當眾全裸，部分女生也只穿著內褲或泳衣。校方目前正在進行調查，將對違例者做出處分。

據新加坡《聯合早報》報導，新加坡國立大學今( 2018 )年宿舍活動傳出爭議，學生申訴指出，本月 2 至 3 日參加宿舍迎新活動， 4 日再被邀請到聖淘沙西勒索海灘（Siloso Beach）玩遊戲。

其中一個遊戲中，約 50 名學生被分成 8 組玩「脫衣縋布繩」遊戲，許多男生直接跑到海裡脫衣服，再把衣服拋回岸上，甚至還有學姊當場脫掉上衣和內衣，大膽作風讓不少人嚇了一跳，但當事人僅用一手擋住重點部位「笑笑帶過」。