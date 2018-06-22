遭疑違法降壓 台電澄清一切照規定

（中央社記者郭幸宜台北22日電）台電遭小股東質疑，在未經核備的情況下，自行啟動降壓降頻機制，恐有違法之虞，台電澄清，「電源不足時期限制用電辦法」與「非常態小幅度降壓」，兩者之間並無關聯。

台電今天召開股東常會，有小股東質疑，台電在「電源不足時期限制用電辦法」未經核備的情況下，就自行啟動降壓降頻機制，行為恐涉違法。

台電坦言，今年有按規定向經濟部報備，但未獲主管機關核准。

台電晚間發布聲明稿澄清，啟動降壓降頻是非常態並且小幅度的降低電壓，通常是在氣溫飆高、備轉容量率偏低，又遇到機組故障時，才會採取小幅度的降壓因應。