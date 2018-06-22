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〈離岸風電競價出爐〉競標價格大幅低於預期 最低得標

鉅亨網2018/06/22 20:05
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經濟部今 (30) 日下午展開離岸風電規劃場址競價開標作業，晚間公布離岸風電風場第二階段競價結果，共有 2 家開發商、4 座離岸風場獲選，發電容量共達 1664MW(百萬瓦)，將於 2025 年完工併聯，競價價格為每度電新台幣 2.2245 元至 2.5481 元間，比目前台電平均售電費率 2.6 元更低，且大幅低於外界原先預期。

離岸風電風場遴選分為「2020 年完工併聯」與「2021 年至 2025 年完工併聯」，其中，「2021 年至 2025 年完工併聯」採「先遴選、後競價」模式，遴選制原先預定配額為 3GW(十億瓦)，但考量風場完整性與開發效益等條件後，經濟部增加分配 98MW，總分配容量為 3098MW，已於 4 月底公布結果；而另外 1.664 GW 則採競價制。

經濟部長沈榮津昨 (21) 日表示，競標的得標價格具有指標性意義，可了解國際市場如何看待台灣風場條件，且政府也可藉此作為檢討躉購費率的依據，相較於第一階段遴選開發商，參與競標廠商不需配合在地化承諾，成本相對較低，預估每度電會低於 5 元，沒想到，今日開標結果出爐後，價格介於每度電新台幣 2.2245 元至 2.5481 元間，比目前台電平均售電費率 2.6 元更低，且大幅低於外界原先預期。

競價階段脫穎而出的風場包括海龍二號、海龍三號、大彰化西南與大彰化西北等 4 座風場，其中，海龍二號與三號開發商為加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源，海龍二號先前已於「2021 年至 2025 年完工併聯」遴選階段取得 300MW 容量，此次再於競價階段以每度電 2.2245 元獲配 232MW，海龍三號以每度電 2.5025 元獲配 512MW。

另外 2 座大彰化西南與大彰化西北風場的開發商則為沃旭能源 (Ørsted)，沃旭能源在「2021 年至 2025 年完工併聯」遴選階段以大彰化東南取得 605.2MW、大彰化西南取得 294.8MW，在此次競價階段中，大彰化西南以每度電 2.548 元取得 337.1MW，大彰化西北以每度電 2.5481 元取得 582.9MW。

經濟部表示，此次參與競價階段共有 7 家開發商、12 座離岸風場，由開發業者自行評估技術發展、硬體設施與成本趨勢等因素後，提出躉購價格競價，獲選業者後續須依競價價格及完工期程，如期如質完成風場建置。

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關鍵字經濟部離岸風電開發商費率遴選海龍能源競價沃旭大彰化headline
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