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民和國中濁岸合唱團 唱進聯合國助難童

中央社2018/06/22 20:04
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投縣民和國中濁岸合唱團獲邀，下月將參加維也納世界和平合唱節交流演出，並到聯合國維也納國際中心表演，也將參加聯合國兒童基金會義賣，為世界面臨危難的兒童發聲募款。

水里鄉民和國中濁岸合唱團以原住民天籟美聲多次奪音樂比賽獎項，在各界幫助下，將代表台灣前往奧地利參加「維也納世界和平合唱節」交流演出，並前往聯合國維也納國際中心表演，南投縣長林明溱今天到校授旗為團員打氣，期許團員透過美聲讓世界聽見台灣。

林明溱說，濁岸合唱團成軍約10年，佳績頻傳，民國105學年度參加全國鄉土歌謠比賽獲原住民語系特優第一名、東南亞語系特優第一名，及全國學生音樂比賽中區決賽女聲合唱組特優第一名，成功締造難得三冠王佳績，因此在彩霞教育基金會推薦下，7月將到維也納獻唱並為世界危難兒童募款，可說是南投之光。

民和國中校長全正文表示，合唱團歷年成績優秀，除歸功孩子努力，也要感謝合唱團指揮張渝姍老師與部落Sani老師，尤其張渝姍捨棄台北音樂家教高薪，多年堅持南北奔波帶領合唱團練習，在有限時間與資源下，帶孩子出國演出拓展視野，勇敢追求更大夢想。

根據學校資料，民和國中濁岸合唱團參加維也納世界和平合唱節交流演出，7月25日參觀奧地利國會及出席合唱節開幕式、和平之聲演出，26日、27日參加社福機構慈善義演及聯合國維也納國際中心演出，28日參與聯合國兒童基金會義賣，30日自維也納返台。（編輯：梁君棣）1070622

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