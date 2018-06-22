民和國中濁岸合唱團 唱進聯合國助難童

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投縣民和國中濁岸合唱團獲邀，下月將參加維也納世界和平合唱節交流演出，並到聯合國維也納國際中心表演，也將參加聯合國兒童基金會義賣，為世界面臨危難的兒童發聲募款。

水里鄉民和國中濁岸合唱團以原住民天籟美聲多次奪音樂比賽獎項，在各界幫助下，將代表台灣前往奧地利參加「維也納世界和平合唱節」交流演出，並前往聯合國維也納國際中心表演，南投縣長林明溱今天到校授旗為團員打氣，期許團員透過美聲讓世界聽見台灣。

林明溱說，濁岸合唱團成軍約10年，佳績頻傳，民國105學年度參加全國鄉土歌謠比賽獲原住民語系特優第一名、東南亞語系特優第一名，及全國學生音樂比賽中區決賽女聲合唱組特優第一名，成功締造難得三冠王佳績，因此在彩霞教育基金會推薦下，7月將到維也納獻唱並為世界危難兒童募款，可說是南投之光。