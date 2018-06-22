林祖傑打亞錦再激起熱情 投入中職選秀拚圓夢

（中央社記者謝靜雯台北22日電）亞運中華培訓隊野手林祖傑，近2年多次被選入中華培訓隊，去年在亞洲棒球錦標賽表現不錯，林祖傑表示，亞錦賽時對棒球的熱情再被激起，再度有挑戰職棒想法，今年將投入中職選秀。

林祖傑近2年多次被選入中華成棒隊，去年先後入選荷蘭港口盃、亞洲棒球錦標賽中華代表隊，去年亞錦賽繳出不錯成績，總計18個打數敲出6支安打，包括一發全壘打，貢獻7分打點，表現亮眼，獲頒大會最佳10人外野手獎。

林祖傑今年也有被選入亞運中華成棒培訓隊，他表示有想要挑戰職棒的念頭差不多2年，「亞錦賽算是打出自信，也再激起對棒球的熱情，如果再猶豫應該就不會出來了，還是希望能追求自己的目標」。