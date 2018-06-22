李登輝抵那霸 媒體關注是否會安倍

坐在輪椅上的李登輝抵達機場後，隨即進貴賓室休息，在離開機場前被記者問到「明天是否與日本首相安倍見面」時，他並沒回應。

95歲的李登輝應那霸市日本台灣和平基金會的邀請訪問沖繩，今天下午偕夫人曾文惠等人扺達沖繩那霸機場，受到僑胞、日本李友會成員熱烈歡迎。駐日代表謝長廷、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明前來接機。沖繩縣的友台人士安排一對雙胞胎女高中生國場愛梨、國場慈乃獻花給李登輝伉儷。

（中央社記者楊明珠沖繩那霸22日專電）前總統李登輝今天傍晚從桃園搭機抵達日本沖繩那霸，此行預定參加沖繩二戰時台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式。日本首相安倍晉三明天也將到沖繩，兩人是否碰面受關注。

謝長廷被記者問及同樣問題時表示，從李前總統方面所接獲的訊息是沒這樣的安排。世界上有很多巧合，李前總統給我的行程沒有。再被記者問到「明天安倍也訪沖繩」時，謝長廷說：「世界上有許多巧合。」

同樣的問題，李登輝基金會秘書長王燕軍回答：「目前沒這樣的安排，如果有一定立刻告訴大家。」王燕軍說，很感謝李前總統的醫療團隊把李前總統照顧得很好，其實上週還住院調養身體，今天抵達沖繩之後，身體和精神都好，看起來很開心，一抵達飯店房間就在看要演講的稿子。

李登輝一行明天將參加日本台灣和平基金會和日本李友會合辦的晚宴，24日出席1945年沖繩戰時台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式，並發表演說，晚間出席琉球台僑總會晚宴，25日中午返台。

1945年二戰末期沖繩戰役時，許多台灣人戰死，沖繩縣糸滿市摩文仁和平祈念公園的石碑上，刻有34位台灣人的名字，2016年建造「台灣之塔」，這次設立的紀念碑刻有李登輝題字的「為國作見證」。

沖繩縣為記念沖繩戰役亡者，訂6月23日為慰靈之日。安倍晉三將於23日到訪沖繩，出席糸滿市舉行的沖繩全戰亡者追悼儀式。李登輝與安倍是否在沖繩碰面，引起揣測。

有關李登輝訪沖繩，中國國務院台灣辦公室發言人安峰山5月曾在記者會上批評李登輝美化殖民統治，中國堅決反對支持侵略戰爭及軍國主義的行為。

李登輝上次訪日是在2016年7月造訪沖繩縣石垣島，是他卸任總統後第9次訪日。

李登輝2008年也曾造訪沖繩，以「學問的推進和日本文化的特徵」為題發表演說，期間造訪多處二戰遺蹟，包括和平公園、和平紀念碑與姬百合紀念塔等。（編輯：郭中翰）1070622