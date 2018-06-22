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中央社

哈林攜手那英金曲壓軸 頒發最佳專輯大獎

中央社2018/06/22 20:22
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北22日電）金曲獎明晚在小巨蛋登場，典禮壓軸的獎項「最佳國語專輯獎」及「年度專輯獎」邀請庾澄慶（哈林）與那英攜手頒發，曾拿過金曲歌后的那英說對金曲有美好回憶，也期待見到阿妹。

第29屆金曲獎頒獎典禮23日在台北小巨蛋舉行，今天宣布邀請哈林與那英攜手擔任壓軸頒獎嘉賓。那英曾在2010年金曲典禮上表演，這次受邀頒獎她十分期待，「想念台灣的好朋友，也很想念台灣的美食」。

哈林表示，與那英很久沒見，碰面之後相信有很多東西可以聊。哈林曾以作品「海嘯」奪下「最佳男歌手獎」，對於等待揭曉得獎名單的緊張過程十分了解，他幽默建議入圍者，「抱著不會得獎的心情」參加。

此外，今年金曲獎特別邀來已參與13年葛萊美獎典禮轉播的混音師艾瑞克希林（Eric Schilling），擔任金曲典禮成音顧問，他曾合作過瑪丹娜、夏奇拉、瑞奇馬丁等知名歌手，他表示，為了金曲獎頒獎典禮已準備3週，這次將會把豐富經驗與轉播團隊台視交流分享。

台視表示，今年金曲有更多元服務，觀眾經由下載金曲App，可選擇收看星光大道與典禮的6個多視角，包括「星光大道及頒獎典禮Live節目」、「手語服務-星光大道及頒獎典禮Live節目 」、「星光大道紅毯」、「星光大道主持人訪問區」、「星光大道媒體訪問區」及「頒獎典禮得獎感言區」。

「2018 GMA金曲獎頒獎典禮暨金曲國際音樂節」將於23日在台北小巨蛋舉行，台灣電視台（台視主頻）當天下午4時50分起轉播星光大道，晚間7時舉行頒獎典禮，包括台視TOUCH TTV、YouTube金曲頻道、中華電信MOD、Hami Video、Hami演唱會、飛碟聯播網、大陸騰訊、新加坡StarHub、馬來西亞Astro以及北美（含美、加）Tiger Tech等都將播出。（編輯：張芷瑄）1070622

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