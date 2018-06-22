哈林攜手那英金曲壓軸 頒發最佳專輯大獎

（中央社記者江佩凌台北22日電）金曲獎明晚在小巨蛋登場，典禮壓軸的獎項「最佳國語專輯獎」及「年度專輯獎」邀請庾澄慶（哈林）與那英攜手頒發，曾拿過金曲歌后的那英說對金曲有美好回憶，也期待見到阿妹。

第29屆金曲獎頒獎典禮23日在台北小巨蛋舉行，今天宣布邀請哈林與那英攜手擔任壓軸頒獎嘉賓。那英曾在2010年金曲典禮上表演，這次受邀頒獎她十分期待，「想念台灣的好朋友，也很想念台灣的美食」。

哈林表示，與那英很久沒見，碰面之後相信有很多東西可以聊。哈林曾以作品「海嘯」奪下「最佳男歌手獎」，對於等待揭曉得獎名單的緊張過程十分了解，他幽默建議入圍者，「抱著不會得獎的心情」參加。